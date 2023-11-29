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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أبوالغيط بمجلس الأمن: يجب تحويل الهدنة لوقف إطلاق نار كامل في غزة

أحمد أبو الغيط
أحمد أبو الغيط

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إنه من الضروري العمل على وقف الحرب، وتحويل الهدنة الإنسانية لهدنة مطولة ووقف كامل لإطلاق النار، وضمان الهدوء واستعادة الناس في غزة الحد الأدنى من حياتهم الطبيعية، وهذه مسؤولية مجلسكم في المقام الأول، ليس فقط تجاه ملايين المدنيين في غزة، ولكن نحو مستقبل السلام والاستقرار في المنطقة. 

أحمد أبو الغيط يدافع عن أهل قطاع غزة 

وأضاف "أبو الغيط"، خلال كلمته في مجلس الأمن، أن معالجة الكارثة الإنسانية التي تخلفها آلة الحرب الإسرائيلية، والتي تتكشف مدى فظاعتها كل يوم، هي أيضا مسؤولية عالمية عاجلة وملحة، مشير إلى أن الجميع رأى الناس في غزة وهو يحاولون العودة لأطلال بيوتهم، التي تهدمت في شمال القطاع، وتم تدميرها، فضلا عن كافة نظم الحياة وهي تتداعى بعد 50 يوما من القصف الشامل. 

وتابع أن إدخال المساعدات الإنسانية في إطار آلية مستدامة وناجزة يمثل الفارق بين الحياة والموت لملايين السكان المكدسين في خيم الإيواء ومدارس الأونروا في الجنوب، إذ أن الكثيرين يغفلون أن ما يدخل غزة من مساعدات يمثل أقل من الحد الأدنى المطلوب من احتياجات سكانها، ولا يعني ذلك سوى حكم الإعدام على مئات الآلاف من الناس، لا يعني سوى المجاعة وانتشار الأوبئة. 

واستكمل، أنه نتطلع لقرار سريع يمهد الطريق أمام دخول المساعدات والمواد الإغاثية اللازمة لإعاشة البشر، من غذاء ودواء ووقود، عبر آلية سريعة وناجزة تواكب خطورة الكارثة الإنسانية المروعة، وتمنع وقوع السيناريو المرفوض المتمثل في الموت. 

أحمد أبو الغيط الهدنة الإنسانية وقف الحرب الكارثة الإنسانية قطاع غزة الحرب الإسرائيلية

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