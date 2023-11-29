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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شكري: مصر تكثف جهودها للتوصل إلى وقف إطلاق نار دائم في غزة

سامح شكري
سامح شكري

أكد سامح شكري وزير الخارجية، أن مصر تعمل على تفعيل قرار مجلس الأمن بشأن الهدن الإنسانية في قطاع غزة.

 

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شكري : الحاصل في غزة انتهاك للقانون الدولي والإنساني| ونرفض تهجير الفلسطينيين

 

وقال سامح شكري في كلمته في جلسة لمجلس الأمن بشأن الأوضاع في غزة،: "مصر تكثف جهودها للتوصل إلى وقف إطلاق نار دائم في غزة".

 

وأضاف سامح شكري: "ما يحدث في غزة انتهاك للقانون الدولي والإنساني، وعلينا التكاتف لتطبيق حل الدولتين ومعالجة القضية الفلسطينية".

 

وتابع سامح شكري: "إسرائيل تستهدف جعل الحياة في غزة مستحيلة، ومصر أدانت التصعيد في غزة منذ بدء العدوان".

 

وأكمل سامح شكري: "نرفض التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة".

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