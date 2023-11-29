شكري : الحاصل في غزة انتهاك للقانون الدولي والإنساني| ونرفض تهجير الفلسطينيين

أكد سامح شكري، وزير الخارجية، أن ما يحدث في غزة انتهاك للقانون الدولي والإنساني، حسبما افادت “ قناة القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

وقال شكري في كلمته في جلسة لمجلس الأمن بشأن الأوضاع في غزة، :”إسرائيل تستهدف جعل الحياة في غزة مستحيلة".

وتابع سامح شكري:"مصر أدانت التصعيد في غزة منذ بدء العدوان، ونرفض التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة".

وفي سياق متصل، قال الأردن اليوم الأربعاء، إنه سيستضيف غدا الخميس، مؤتمرا دوليا تشارك فيه منظمات غير حكومية وحكومات عربية وأجنبية لتنسيق المساعدات الإنسانية لغزة.

وجدد عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، رفضه لاحتلال أي أجزاء من قطاع غزة، أو محاولة فصلها عن الضفة الغربية، فهما امتداد للدولة الفلسطينية الواحدة.

قال عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني، إن الحرب على غزة التي راح ضحيتها آلاف الأبرياء من الشيوخ والأطفال والنساء والمدنيين يجب أن تتوقف، فقيم الأديان السماوية كافة وقيمنا الإنسانية المشتركة ترفض وبشكل قاطع قتل المدنيين وترويعهم.