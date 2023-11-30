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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

دواء جديد لمصابي النخاع الشوكي.. يعيد الحياة للقدم

دواء
دواء

تعد الخلايا الجذعية من أهم وسائل العلاج الحديثة وأكثرها فاعلية، حيث تمتلك القدرة على إعادة بناء خلايا الجسم التالفة.

قال فسيفولد بيلؤوسوف، مدير عام المركز الفيدرالي للدماغ والتكنولوجيا العصبية ، إن الدواء المبتكر المعتمد على الخلايا الجذعية سيساعد بشكل كبير في إعادة التأهيل واستعادة وظيفة المشي لمصابي النخاع الشوكي.

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وكشف فسيفولد بيلؤوسوف في لقاء لوكالة تاس الروسية للأنباء أن الدواء ابتكر على أساس الخلايا الجذعية، ما يساعد في القضاء على التأثير الالتهابي في مكان الإصابة.

وفي حالات الشديدة تمكن علاج الخلايا الجذعية من تقليل المرض بشكل كبير وقد وجد العلماء أن الجمع بين التعديل العصبي والدواء الجديد يزيد بشكل كبير من فعالية استعادة وظيفة المشي.

وأكد الطبيب أنه لا توجد حاليا مثل هذه الأدوية التسلسلية التي تعتمد الخلايا الجذعية بشكل أساسي في الأسواق وجميعها في مرحلة التجارب السريرية.

فوائد_الخلايا_الجذعية
فوائد_الخلايا_الجذعية

ويتوقع العلماء طرح دواء الخلايا الجذعية الروسي في الأسواق أمام مرضى النخاع الشوكي في بداية عام 2025.

الخلايا الجذعية النخاع الشوكي علاج الخلايا الجذعية وكالة تاس الروسية الدواء الجديد إعادة التأهيل

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