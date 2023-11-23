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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد معاناة هاني الناظر منه .. كيف تكتشف السرطان بسرعة

هاني الناظر
هاني الناظر

عاش رواد السوشيال ميديا حالة كبيرة من الحزن بعد خبر إصابة الدكتور هاني الناظر بمرض السرطان طوال الفترة الماضية.

وبالرغم من اتخاذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من مرض السرطان إلا أن مازال عدد كبير من الأشخاص يصابون به

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وفقا لما جاء في موقع الجمعية  الامريكية للسرطان نعرض لكم   بعض العلامات والأعراض العامة لمرض السرطان

أعراض وعلامات السرطان


معظم العلامات والأعراض لا تنتج عن السرطان ولكن يمكن أن تكون ناجمة عن أشياء أخرى و إذا كانت لديك أي علامات وأعراض لا تزول أو تزداد سوءًا، فيجب عليك زيارة الطبيب لمعرفة سببها وإذا لم يكن السرطان هو السبب، يمكن للطبيب المساعدة في معرفة السبب وعلاجه، إذا لزم الأمر.

على سبيل المثال، العقد الليمفاوية هي جزء من جهاز المناعة في الجسم وتساعد على التقاط المواد الضارة في الجسم.

 الغدد الليمفاوية الطبيعية صغيرة الحجم ويصعب العثور عليها ولكن عندما يكون هناك عدوى أو التهاب أو سرطان، يمكن أن تصبح العقد أكبر و يمكن أن تصبح تلك الموجودة بالقرب من سطح الجسم كبيرة بما يكفي لتشعر بها بأصابعك، وقد يظهر بعضها على شكل تورم أو كتلة تحت الجلد.

 أحد الأسباب التي قد تؤدي إلى تضخم الغدد الليمفاوية هو إذا كان السرطان محصوراً هناك، لذا إذا كان لديك تورم أو ورم غير عادي، فيجب عليك زيارة طبيبك لمعرفة ما يحدث.

فيما يلي بعض العلامات والأعراض الأكثر شيوعًا التي قد تكون ناجمة عن السرطان، ومع ذلك يمكن أن يكون سبب أي من هذه المشاكل مشاكل أخرى أيضًا.

التعب أو التعب الشديد الذي لا يتحسن مع الراحة.
فقدان الوزن أو زيادة 10 رطل أو أكثر دون سبب معروف
مشاكل في الأكل مثل عدم الشعور بالجوع، أو صعوبة في البلع، أو آلام في البطن، أو الغثيان والقيء
تورم أو ظهور كتل في أي مكان بالجسم
سماكة أو كتلة في الثدي أو أي جزء آخر من الجسم
الألم، وخاصة الجديد أو بدون سبب معروف، الذي لا يختفي أو يزداد سوءًا
تغيرات في الجلد مثل وجود كتلة تنزف أو تتحول إلى قشور، أو شامة جديدة أو تغير في الشامة، أو قرحة لا تشفى، أو لون مصفر للجلد أو العينين ( اليرقان ) .
السعال أو بحة في الصوت لا تزول
نزيف غير عادي أو كدمات دون سبب معروف
تغير في عادات الأمعاء، مثل الإمساك أو الإسهال، الذي لا يختفي أو تغير في شكل البراز
تغيرات في المثانة مثل الألم عند التبول أو وجود دم في البول أو الحاجة إلى التبول أكثر أو أقل
الحمى أو التعرق الليلي
الصداع من علامات السرطان 
مشاكل في الرؤية أو السمع
تغيرات في الفم مثل القروح أو النزيف أو الألم أو التنميل
 

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