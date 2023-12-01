مفاجأة سارة لجمهور الزمالك قبل مباراة سوار الغيني

حددت الجهات الأمنية عدد الجماهير الحاضرة في مباراة الزمالك أمام سوار الغيني، والتي ستقام ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات، لدوري المجموعات ببطولة الكونفيدرالية.

ويساند الفارس الأبيض 15 ألف مشجع، في المباراة التي ستقام على ستاد السلام.

من المقرر أن يُقام اللقاء في يوم الأحد الموافق 3 ديسمبر، ويستضيف استاد السلام هذه المباراة بدلاً من المقرر أن تُلعب في كوت ديفوار، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق بين الأندية نظرًا لعدم ملاءمة ملعب سوار لشروط الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

تبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 6. سيكون هذا اللقاء فرصة للزمالك لتحقيق فوز ثانٍ وتعزيز موقعه في المجموعة.