عرض من الشباب السعودي لضم زيزو.. الزمالك يكشف عن مفاجأة

كشف أحمد سالم، المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، عن حقيقة المفاوضات المتداولة حول انتقال أحمد مصطفى زيزو، نجم الفريق، إلى نادي الشباب السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وفي تصريحات لصحيفة "اليوم" السعودية، قال سالم: "ما يتردد في الوقت الحالي بشأن وصول عرض رسمي لنادي الزمالك للحصول على خدمات زيزو غير صحيح".

وأضاف: "كل هذه الأنباء مجرد شائعات فقط، حتى الآن لم تصل مفاوضات رسمية من النادي السعودي لضم اللاعب في الانتقالات الشتوية المقبلة".

وتابع: هذا يوضح أنه في الوقت الحالي، لا توجد مفاوضات رسمية بين الزمالك ونادي الشباب السعودي بشأن انتقال زيزو، والأخبار حول العرض السعودي تعتبر شائعات.