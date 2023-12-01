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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بيبو يفرض غرامات على لاعبي الأهلي بسبب السوشيال ميديا

صدى البلد

أكد الإعلامي إبراهيم سعيد مقدم برنامج 90+، على قرار خالد بيبو مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بفرض غرامات على لاعبي الفريق.

وقال إبراهيم سعيد في تصريحات عبر برنامج 90+ المُذاع عبر قناة "النهار" : "خالد بيبو قرر فرض غرامات على لاعبي الأهلي في حال استخدامهم للسوشيال ميديا".

وتابع : "خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي يفرض غرامات على لاعبي الفريق، حال استخدام السوشيال ميديا خلال المرحلة المقبلة بعد تراجع النتائج".

وأضاف : "جاء قرار بيبو بفرض غرامات فورية على اللاعبين عقب جلسة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي".

وأوضح : "وكان قد عبر كاتبن محمود الخطيب عن غضبه بسبب مستوى اللاعبين والجهاز الفني وطالب بتطبيق اللائحة على أي لاعب يخرج عن النظام".

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