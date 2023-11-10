مفاجأة مدوية| إعلامي: كولر يطلب رحيل خالد بيبو قريبًا

أعلن الناقد الرياضي، إسلام محمد، عن اقتراب خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي، من الرحيل عن منصبه في الفترة المقبلة.

وأوضح إسلام محمد، خلال برنامج «ملعب البلد» الذي يقدمه إيهاب الكومي على قناة «صدى البلد»، أن مارسيل كولر يرفض استمرار خالد بيبو في منصبه، و من المتوقع أن يتم تعيين شخص جديد بدلاً منه بعد انتهاء كأس العالم للأندية.

وأشار إلى أن ثنائي النادي الأهلي، أنتوني موديست وصلاح محسن، خرجا من حسابات مارسيل كولر، الذي طالب ببيعهما خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

وأكد عدم وصول أي عرض رسمي للنادي الأهلي بشأن أي من لاعبيه، مؤكدًا أن كل ما يتردد مجرد استفسارات من بعض الوكلاء، ولكنها لم ترتق للجدية.

وشدد إسلام محمد على انقسام مجلس إدارة الأهلي بشأن صفقة أحمد فتوح، خاصة بعد خروجه من معسكر الفريق ليلة مباراة زد، وعدم إلتزامه بتعليمات إدارة الزمالك.

كولر سبب رحيل سيد عبد الحفيظ

وكان قد، انتقد الناقد الرياضي إسلام صادق أداء كولر بعد خروج الأهلي من دوري أبطال أفريقيا .

و كتب إسلام صادق : 🚨🚨كولر يتحمل جميع المشاكل داخل الفريق لأنه سبب في رحيل سيد عبدالحفيظ.

وودع الأهلي الدوري الإفريقي على يد صن دوانز في المباراة التى اقيمت على استاد القاهرة فى نصف نهائى الدوري الأفريقي.