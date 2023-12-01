فضيحة لإسرائيل.. تقرير يفجر مفاجأة عن عملية طوفان الأقصى 7 أكتوبر

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، اليوم الجمعة، أن إسرائيل كانت على علم بمخطط حركة حماس لتنفيذ عملية طوفان الأقصى يوم 7 أكتوبر قبل أكثر من عام من وقوعها.

وقالت الصحيفة إن "الوثائق ورسائل البريد الإلكتروني والمقابلات تظهر أن المسؤولين الإسرائيليين حصلوا على خطة حماس القتالية للهجوم الذي وقع في السابع من أكتوبر قبل أكثر من عام من وقوعه، لكن مسؤولي الجيش والمخابرات الإسرائيليين رفضوا الخطة ووصفوها بأنها طموحة، معتبرين أن تنفيذها صعب للغاية على حماس".

وأضافت أن "الوثيقة المكونة من 40 صفحة تقريبًا، والتي أطلقت عليها السلطات الإسرائيلية اسم "جدار أريحا"، حددت، نقطة بنقطة، بالضبط نوع الغزو المدمر الذي أدى إلى مقتل حوالي 1200 شخص".

وتابعت الصحيفة الأمريكية أن "حماس اتبعت المخطط بدقة مذهلة، حيث تضمنت الوثيقة إطلاق وابل من الصواريخ في بداية الهجوم، وطائرات بدون طيار لتدمير الكاميرات الأمنية والمدافع الرشاشة الآلية على طول الحدود، وتدفق المسلحين إلى إسرائيل بشكل جماعي في طائرات شراعية ودراجات نارية وعلى الأقدام وكل ذلك حدث في السابع من أكتوبر".