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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قيادي في حماس يؤكد استعداد الحركة تمديد الهدنة مع إسرائيل

أرشيفية
أرشيفية

أكد مصدر مقرب من حركة حماس لوكالة فرانس برس استعداد الحركة "لتمديد" الهدنة مع إسرائيل والتي ينتهي مفعول تمديدها الأخير فجر اليوم الجمعة، وقدمت عرضا جديدا.

وعرضت الحركة تسليم 7 أسرى إسرائيليين و3 جثث، زعمت تقارير أنها تعود لقتلى عائلة الأسير الإسرائيلي يردن بيباس الذي قتلت زوجته وولديه في قصف إسرائيلي.

وفي وقت سابق، رفضت إسرائيل مبدأ الافراج عن أسرى فلسطينيين مقابل جثث تعود لإسرائيليين في غزة في الوقت الحالي.

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وقال المصدر إن "الوسطاء يبذلون جهودا قوية ومكثفة ومتواصلة حاليا من أجل يوم إضافي في الهدنة ومن ثم العمل على تمديدها مرة أخرى لأيام أخرى".

وتابع : "لدى حماس استعداد للتمديد، وإسرائيل أبلغت الوسطاء برغبة في التمديد في حال ضمان إطلاق سراح المقاومة الأعداد المطلوبة من الأسرى".

 

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