مؤتمر صحفي لحسام حسن و تريزيجيه استعدادا لمواجهة إسبانيا

يقام في السابعة مساء اليوم المؤتمر الصحفي لمباراة مصر و إسبانيا ، بحضور الكابتن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر و محمود حسن تريزيجيه ، للحديث عن اللقاء الودي الذي يجمع المنتخبين في التاسعة مساء غد الثلاثاء.

وينطلق في الثامنة مساء اليوم التدريب الختامي لمنتخب مصر باستاد اسبانيول.

ويواصل منتخب مصر تحضيراته لكأس العالم 2026 عندما يحل ضيفاً على نظيره الإسباني في التاسعة مساء الثلاثاء على ملعب نادي إسبانيول بمدينة برشلونة في القمة الأفريقية الأوربية التي يُديرها طاقم حكام بلغاري يقوده جورجى كاباكوف.

وبمناسبة هذه القمة المرتقبة والتي ينتظرها عشاق كرة القدم في كلا البلدين وعشرات الملايين حول العالم يقدم (الموقع الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم) كل شيء عن عملاق الكرة الأوروبية والعالمية على النحو التالي:

- تأسس الاتحاد الإسباني لكرة القدم في 29 سبتمبر 1913 وانضم للاتحاد الدولي 1914 والاتحاد الأوروبي 1954.

- يتربع المنتخب الإسباني في الصدارة أوروبياً وعالمياً وفقاً لأخر تصنيف للاتحاد الدولي لكرة القدم برصيد 1829.12 نقطة.

- تحتل الكرة الإسبانية مكانة متميزة على المستويين الأوروبي والعالمي ’ حيث توج "لاروخا" بكأس العالم في نسخة 2010 بجنوب أفريقيا ’ كما حقق رقماً قياسياً في كأس الأمم الأوروبية بإحرازه 4 ألقاب أعوام 1964 و2008 و2012 و2024 وفاز بفضية دورة الألعاب الأولمبية في أنتويرب 1920 ’ كما فاز بجائزة الاتحاد الدولي لأفضل منتخب في العالم 7 مرات أخرها العام الماضي.

- حجز "الماتادور" مقعده في نهائيات كأس العالم للمرة السابعة عشرة في تاريخه من خلال التصفيات الأوروبية، حيث تصدر المجموعة الخامسة التي جمعته مع منتخبات تركيا وجورجيا وبلغاريا بحصوله على 16 نقطة من 5 انتصارات وتعادل وحيد وبدون أي خسارة.