قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ترامب يتراجع عن الحصار النفطي على كوبا ويسمح بوصول ناقلة روسية

دونالد ترامب
دونالد ترامب
وكالات

تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن موقفه السابق القاضي بعرقلة شحنات النفط إلى كوبا، معلناً أنه «لا يمانع» في وصول أي دولة ناقلات نفط إلى الجزيرة، في وقت اقتربت فيه ناقلة روسية محملة بشحنة حيوية للاقتصاد الكوبي الذي يعاني شللًا جزئيًا بسبب الحصار النفطي.

الناقلة الروسية وشحنة الحياة لكوبا

ووفق بيانات تتبع السفن، كانت ناقلة روسية ضمن «أسطول الظل» قبالة سواحل شرق كوبا، متجهة إلى الميناء يوم الاثنين، بعد أن توقفت شحنات النفط إلى الجزيرة لثلاثة أشهر نتيجة العقوبات الأمريكية. وحذرت السلطات الكوبية من أن أزمة الطاقة أدت إلى تقنين صارم للبنزين وانقطاعات كهربائية، مع تأثيرات خطيرة على الصحة، خاصة الأطفال ومرضى السرطان.

ترامب بين التعاطف والتهديد

أوضح ترامب خلال حديثه للصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأمريكية «إير فورس وان»، أنه يفضل السماح بدخول النفط، سواء من روسيا أو أي جهة أخرى، مؤكداً أن الشعب الكوبي بحاجة إلى الطاقة للمعيشة، رغم استمرار انتقاداته للحكومة الكوبية ووصفه النظام بـ«الفاسد».

السياق الدولي والتحركات الروسية

تأتي الشحنة الروسية وسط تخفيف مؤقت للعقوبات الأمريكية على روسيا لتحسين تدفقات النفط العالمية المتأثرة بالحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران، مع استثناءات تمنع أي تعاملات تشمل كوبا. وحملت الناقلة «أناتولي كولودكين» بين 650 و730 ألف برميل من النفط الخام، وسط موافقة خفر السواحل الأمريكي على مرورها، ما شكل تحدياً مباشراً للحصار النفطي الأمريكي، وسط تحركات بحرية روسية لدعم وصول الشحنة بأمان.

أهمية الشحنة وتأثيرها

وفق الخبراء، تكفي الشحنة لكوبا نحو أسبوعين ونصف من الاستهلاك، ويمكن تمديدها إلى نحو شهر كامل، في ظل سياسات التقنين، كما يعكس وصولها أهمية كوبا الاستراتيجية لموسكو في ظل التوترات الإقليمية وتراجع حلفاء روسيا في مناطق مثل سوريا وفنزويلا.

ناقلات النفط دونالد ترامب كوبا النفط الروسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

مؤتمر كلية التمريض بجامعة الأزهر

غدا.. مؤتمر كلية التمريض بجامعة الأزهر يناقش الفجوة بين العلوم النظرية والتطبيقات العملية بالتخصص

مستشارة شيخ الأزهر لشؤون الوافدين تستقبل وفد جامعة الحكمة بغامبيا

مستشارة شيخ الأزهر لشؤون الوافدين تستقبل وفد جامعة الحكمة بغامبيا لبحث تعزيز التعاون

الأزهر يحذر من الفتور بعد رمضان

الأزهر يحذر من الفتور بعد رمضان: الاستقامة على الطاعة من أفضل الأعمال

بالصور

أضرار كارثية تصيبك بسبب إسفنجة المطبخ

أضرار كارثية تصيبك بسبب إسفنجة المطبخ
أضرار كارثية تصيبك بسبب إسفنجة المطبخ
أضرار كارثية تصيبك بسبب إسفنجة المطبخ

احذر ما تشربه.. هذه ترفع خطر الإصابة بالسكري

احذر ما تشربه..هذه ترفع خطر الإصابة بالسكري
احذر ما تشربه..هذه ترفع خطر الإصابة بالسكري
احذر ما تشربه..هذه ترفع خطر الإصابة بالسكري

وصفة اقتصادية.. طريقة عمل البوفتيك الكداب

وصفة اقتصادية..طريقة عمل البوفتيك الكداب
وصفة اقتصادية..طريقة عمل البوفتيك الكداب
وصفة اقتصادية..طريقة عمل البوفتيك الكداب

استشارى يقدم روشتة نصائح لمرضى الربو وحساسية الصدر مع تقلبات الجو

استشارى يقدم روشتة نصائح لمرضى الربو وحساسية الصدر مع تقلبات الجو
استشارى يقدم روشتة نصائح لمرضى الربو وحساسية الصدر مع تقلبات الجو
استشارى يقدم روشتة نصائح لمرضى الربو وحساسية الصدر مع تقلبات الجو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المزيد