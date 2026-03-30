ترامب يتراجع عن الحصار النفطي على كوبا ويسمح بوصول ناقلة روسية

تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن موقفه السابق القاضي بعرقلة شحنات النفط إلى كوبا، معلناً أنه «لا يمانع» في وصول أي دولة ناقلات نفط إلى الجزيرة، في وقت اقتربت فيه ناقلة روسية محملة بشحنة حيوية للاقتصاد الكوبي الذي يعاني شللًا جزئيًا بسبب الحصار النفطي.

الناقلة الروسية وشحنة الحياة لكوبا

ووفق بيانات تتبع السفن، كانت ناقلة روسية ضمن «أسطول الظل» قبالة سواحل شرق كوبا، متجهة إلى الميناء يوم الاثنين، بعد أن توقفت شحنات النفط إلى الجزيرة لثلاثة أشهر نتيجة العقوبات الأمريكية. وحذرت السلطات الكوبية من أن أزمة الطاقة أدت إلى تقنين صارم للبنزين وانقطاعات كهربائية، مع تأثيرات خطيرة على الصحة، خاصة الأطفال ومرضى السرطان.

ترامب بين التعاطف والتهديد

أوضح ترامب خلال حديثه للصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأمريكية «إير فورس وان»، أنه يفضل السماح بدخول النفط، سواء من روسيا أو أي جهة أخرى، مؤكداً أن الشعب الكوبي بحاجة إلى الطاقة للمعيشة، رغم استمرار انتقاداته للحكومة الكوبية ووصفه النظام بـ«الفاسد».

السياق الدولي والتحركات الروسية

تأتي الشحنة الروسية وسط تخفيف مؤقت للعقوبات الأمريكية على روسيا لتحسين تدفقات النفط العالمية المتأثرة بالحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران، مع استثناءات تمنع أي تعاملات تشمل كوبا. وحملت الناقلة «أناتولي كولودكين» بين 650 و730 ألف برميل من النفط الخام، وسط موافقة خفر السواحل الأمريكي على مرورها، ما شكل تحدياً مباشراً للحصار النفطي الأمريكي، وسط تحركات بحرية روسية لدعم وصول الشحنة بأمان.

أهمية الشحنة وتأثيرها

وفق الخبراء، تكفي الشحنة لكوبا نحو أسبوعين ونصف من الاستهلاك، ويمكن تمديدها إلى نحو شهر كامل، في ظل سياسات التقنين، كما يعكس وصولها أهمية كوبا الاستراتيجية لموسكو في ظل التوترات الإقليمية وتراجع حلفاء روسيا في مناطق مثل سوريا وفنزويلا.