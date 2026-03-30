شوبير: نظام دوري الأمم الأفريقية ظالم لمنتخبات شمال أفريقيا

أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن إقامة دوري الأمم الإفريقية للمنتخبات بنظام التقيسم الجغرافي ظالم للغاية للمنتخبات في شمال أفريقيا .

وأوضح شوبير ، خلال تصريحات إذاعية : نظام التقسيم الجغرافي ظالم ومصر قريبه من السودان أو أثيوبيا والمسافة بين مصر والمغرب 5 ساعات.

وأردف: منتخب مصر يلعب أمام تونس والمغرب والجزائر وليبيا ومعهم موريتانيا تصبح الأمور صعبة وأرى أن النظام صعب.

وأوضح: هل تنجح بطولة دوري الأمم الإفريقية ؟ أمر محل شك لأن بطولة الأمم الأوروبية لم تحقق النجاح المطلوب والتركيز ما زال على أمم أوروبا نفس الحال في أفريقيا .

واختتم شوبير تصريحاته قائلا : الكاف يريد تعويض غياب بطولة أمم أفريقيا التي ستقام كل 4 أعوام وهو نفس النظام المتبع في أوروبا والقرار صدر من الفيفا بسبب شكوى أندية أوروبا من غياب لاعبيها بسبب البطولة.