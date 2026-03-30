أضرار كارثية تصيبك بسبب إسفنجة المطبخ

إسفنجة غسل الصحون تتحول مع مرور الوقت إلى بيئة مثالية لنمو البكتريا وقد تنقل هذه الجراثيم إلى يديك، ومنها إلى الطعام، بل وقد تدخل إلى جسمك بسهولة إذا كان لديك جرح في اليد.

لذلك، نعرض لك فى هذا التقرير اضرار استخدام إسفنجة المطبخ لمدة طويلة وفقاً لموقع timesofindia.

أضرار استخدام إسفنجة المطبخ لفترة طويلة..

1- استخدام نفس الإسفنجة لتنظيف أسطح متعددة يمكن أن يؤدي إلى انتشار البكتيريا في جميع أجزاء مطبخك وعلى سبيل المثال، مسح سطح الطاولة بعد تحضير الدجاج النيء ثم استخدام نفس الإسفنجة لتنظيف لوح التقطيع أو الأواني يمكن أن ينقل البكتيريا الضارة ويمكن أن يؤدي هذا التلوث المتبادل إلى أمراض منقولة بالغذاء عندما تنتقل البكتيريا إلى الأطعمة غير المطبوخة أو التي يلمسها شخص يأكلها.



2-غالبًا ما تكون إسفنجة المطبخ ذات الرائحة الكريهة علامة على فرط نمو البكتيريا والرائحة نفسها، والتي تنتج عادةً عن تحلل المواد العضوية بواسطة البكتيريا، والأهم من ذلك، أنها تشير إلى مستوى عالٍ من التلوث ووجود بكتيريا ضارة محتملة.



الطريقة الصحيحة لتنظيف الإسفنجة :



- مزج 3/4 كوب من المبيض مع ثلاثة لترات من الماء.

- ضعي الإسفنجة لمدة 5 دقائق في الخليط.

- قومي بشطف الإسفنجة.

- سيؤدي ذلك إلى قتل 99.9 في المائة من البكتيريا

-يُنصح باستبدال إسفنجة المطبخ مرة واحدة أسبوعيًا، للحفاظ على صحتك وسلامة أسرتك.