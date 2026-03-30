استشارى يقدم روشتة نصائح لمرضى الربو وحساسية الصدر مع تقلبات الجو

مع تقلبات الجو وانتشار الأتربة والرياح، تتزايد نوبات الربو وحساسية الصدر لمرضى الحساسية الصدرية.
لذا قدم استشاري أمراض الصدر الدكتور أحمد مصطفى ، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بعض النصائح لمرضى الحساسية الصدرية لتجنب الأزمات التنفسية مع تقلبات الجو .
نصائح لمرضى الربو وحساسية الصدر مع تقلبات الجو
١- تجنب التعرض للهواء البارد المفاجئ استخدم شال أو كمامة عند الخروج ليلًا أو في الأماكن المكشوفة.
٢- حافظ على أخذ بخاخاتك بانتظام وخاصة بخاخات الوقاية، ولا تنتظر ظهور الأعراض.
٣-تجنب الروائح النفاذة
مثل العطور القوية، البخور، منظفات المنزل… فهي محفز مباشر لنوبات الربو.
٤- أغلق النوافذ خلال العواصف الترابية واستخدم فلاتر هواء إن أمكن داخل المنزل.
٥- اشرب سوائل دافئة باستمرار
للمساعدة على تهدئة الشعب الهوائية وتقليل الكحة.
٦- ابتعد عن التدخين والمدخنين تمامًا فالدخان من أبرز مسببات تهيّج الصدر.
٧- لا تتجاهل أي ضيق في التنفس إذا شعرت بضيق متزايد أو كحة مستمرة، راجع طبيبك فورًا.
٨- مارس رياضة خفيفة بانتظام
مثل المشي، مع تجنب المجهود الزائد في الجو البارد.
٩ -احمل معك بخاخ الطوارئ دائمًا وخاصة عند الخروج أو السفر.