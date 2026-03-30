وصفة اقتصادية.. طريقة عمل البوفتيك الكداب

قدمت الشيف هدى محمد عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، وصفة اقتصادية لعمل البوفتيك الكداب .

طريقة البوفتيك الكداب وصفة اقتصادية

المقادير:

نصف كيلو لحمة مفرومة

بصلة كبيرة مفرومة

1 ملعقة بهارات لحمة

ملح وفلفل أسود وكاري حسب الرغبة

1 بيضة

1 كوب بقسماط مطحون

ربع كوب دقيق

الطبقة الخارجية:

نصف كوب دقيق

نصف كوب بقسماط

2 بيضة كبيرة

ملح، فلفل أسود، كمون

طريقة التحضير:

تحضير خليط البوفتيك:

في وعاء، اخلطي اللحمة مع البصل، البقسماط، والدقيق جيدًا.

تبلي الخليط بالبهارات، الملح والفلفل الأسود، وادعكيه كله معًا.

خذي من الخليط كور صغيرة وافرديها على شكل شرائح بوفتيك.

تجميد شرائح البوفتيك:



ضعي الشرائح على كيس ثلاجة بحيث يكون السمك متساوي.

رصي طبقات من البوفتيك وضعِ بين كل طبقة كيس بلاستيك أو ورق زبدة.

ضعيهم في الفريزر لمدة ساعة حتى تتماسك أكثر.

تحضير الطبقة الخارجية والتغطية:

اخفقي البيضتين مع الملح والفلفل الأسود.

اغلفي كل شريحة بوفتيك أولًا بالدقيق، ثم بالبيض، وأخيرًا بالبقسماط.

القلي:

اقلي شرائح البوفتيك حسب الرغبة حتى تتحمر جيدًا.

بالهنا والشفا

