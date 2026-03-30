اشتعال النيران في مصفاة حيفا بعد قصفها برشقة صاروخية

أفادت دانا أبو شمسية، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من القدس المحتلة، بوقوع إصابة مباشرة في مدينة حيفا استهدفت مصافي تكرير النفط ومنشآت البتروكيماويات، وذلك بعد سماح الرقابة العسكرية بالنشر، مشيرة إلى أن هذه هي المرة الثانية التي تتعرض فيها هذه المنشآت للقصف بفعل الصواريخ الإيرانية، وسط تداول وسائل إعلام إسرائيلية مقاطع تُظهر اندلاع حرائق وتصاعد كثيف للدخان من الموقع.

وأضافت خلال رسالة على الهواء، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي دفع بقواته إلى المناطق التي سقطت فيها شظايا الصواريخ، مطالبًا السكان بعدم الاقتراب، في وقت تحدثت فيه تقارير عن سقوط رؤوس عنقودية في عدة مواقع داخل حيفا، بينما تتعامل فرق الإسعاف والإنقاذ مع ما لا يقل عن 7 مواقع متضررة جراء القصف.

وأشارت أبو شمسية إلى أن الرشقات الصاروخية تزامنت مع إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه شمال تل أبيب، ما أدى إلى تفعيل صفارات الإنذار في مئات المناطق، وسط حديث عن تنسيق بين إيران ولبنان، فيما سجل سهم إحدى شركات التكرير في حيفا تراجعًا بنسبة 4% نتيجة القصف، مع استمرار جهود الإطفاء للتعامل مع الحرائق.