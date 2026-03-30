احذر ما تشربه.. هذه ترفع خطر الإصابة بالسكري

تُعد المشروبات السكرية مثل الصودا، وعصائر الفاكهة، والمشروبات الرياضية، ومشروبات الطاقة، والشاي المُحلّى، و القهوة المضاف إليها السكر، من أكبر مصادر السكريات المضافة في النظام الغذائي.

ورغم عدم وجود توصية محددة لكمية السكر لمرضى ما قبل السكري، يُنصح عمومًا بأن لا تتجاوز الكمية اليومية:

-25 جرامًا (حوالي 6 ملاعق صغيرة) للنساء.

-36 جرامًا (حوالي 9 ملاعق صغيرة) للرجال.

تشير الدراسات إلى أن المشروبات المُحلّاة بالسكر قد تؤثر سلبًا على عملية تمثيل الجلوكوز في الجسم، مما قد يؤدي إلى مقاومة الانسولين وزيادة خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني. كما أن الإفراط في تناولها يرتبط بزيادة الوزن، وهو عامل خطر إضافي للإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

وللتوضيح، تحتوي علبة واحدة (حوالي 355 مل) من الصودا العادية على ما يقارب 37 جرامًا من السكر، وهي كمية تتجاوز الحد الموصى به يوميًا لكل من الرجال والنساء.

بدائل صحية يمكنك اختيارها:

-الماء العادي أو الماء المنكّه بدون سكر.

-الشاي غير المُحلّى أو شاي الأعشاب.

-المياه الغازية الخالية من السكر.

-المشروبات الغازية الخالية من السكر.

-عصائر فاكهة منخفضة السكر.

-القهوة بدون إضافة سكر.

"استبدال هذه المشروبات بخيارات صحية يمكن أن يكون خطوة بسيطة لكنها فعّالة في تقليل خطر تطور ما قبل السكري إلى سكري كامل".

المصدر DailyMedicalinfo