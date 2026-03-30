الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

هل ألغت تقنية الفيديو متعة اللعبة؟ و لماذا يرفض 75% من المشجعين الـVAR؟

كشف استطلاع رأي حديث أجرته رابطة مشجعي كرة القدم في إنجلترا عن رفض واسع النطاق لاستخدام تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز حيث أبدى أكثر من 75% من المشجعين عدم تأييدهم لاستمرار الاعتماد على التكنولوجيا في القرارات التحكيمية.

وأجرى الاستطلاع عبر الإنترنت خلال الفترة من 26 فبراير حتى 23 مارس بمشاركة نحو 8000 مشجع يمثلون أندية الدوري الممتاز وأظهرت النتائج أن 75.7% يفضلون إلغاء التقنية بينما أشار 91.7% إلى أن الـVAR ألغى جزءًا من متعة الاحتفالات العفوية بعد تسجيل الأهداف وهو ما يمثل أحد أكبر الانتقادات الموجهة للنظام.

وقال توماس كونكانون مدير شبكة الدوري الإنجليزي في رابطة المشجعين إن هذه النتائج تتماشى مع استطلاع مماثل أجرته الرابطة عام 2021 حين أعرب المشجعون عن مخاوفهم من تأثير التقنية على طبيعة اللعبة. 

وأضاف: "أرسلنا نتائج الاستطلاع إلى رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز ورابطة الحكام ونأمل في مناقشة سبل التعامل معها".

رد رابطة الدوري الإنجليزي

على الرغم من معارضة الجماهير أكدت رابطة الدوري الممتاز أن استخدام الـVAR أدى إلى قرارات أكثر دقة وأقل جدلًا مقارنة بمثيلاتها في البطولات الأوروبية الأخرى.

وذكر متحدث باسم الدوري: " خلال المواسم الأخيرة ساعدت التقنية على تصحيح نحو 100 قرار تحكيمي سنويًا كان من الممكن أن يخطئ فيها الحكم سواء بإلغاء أهداف صحيحة أو احتساب ركلات جزاء خاطئة أو حالات طرد غير دقيقة " .

وأشار البيان إلى أن الدوري يطبق معيارًا صارمًا لتدخل الـVAR مع إعطاء الأولوية دائمًا لقرار الحكم الميداني مؤكدًا أن التقنية أقل تدخلًا مقارنة بدوري أبطال أوروبا وبطولات القارة الأخرى.

وأضاف أن تحسين استخدام الـVAR لا يزال محور اهتمام الدوري ورابطة الحكام مع استمرار العمل على تطويرها لمزيد من العدالة وسلاسة اللعب.

وفي يونيو 2024 صوتت أندية الدوري الممتاز بالإبقاء على التقنية رغم الانتقادات مما يعكس رغبة المسابقة في الموازنة بين الدقة التحكيمية ورضا الجماهير.

المنافسة تشتعل على اللقب

على صعيد المنافسة يبدو أن الدوري الإنجليزي هذا الموسم أكثر سخونة من أي وقت مضى حيث يسعى آرسنال لاستعادة اللقب الغائب منذ موسم 2003-2004.

ووسع الفريق الفارق إلى 9 نقاط مع مانشستر سيتي بعد الفوز على إيفرتون 2-0 ليقترب خطوة كبيرة من حسم البريميرليج قبل 8 جولات من النهاية.

ويحتاج آرسنال إلى حصد 16 نقطة من المباريات السبع المتبقية لضمان التتويج رسميًا وهو ما يعادل الفوز في 5 مباريات وتعادل واحد فقط مع إمكانية تقليل النقاط المطلوبة حال تحقيق انتصارات إضافية ضد مانشستر سيتي أو في المواجهات المباشرة.

وتشمل مباريات آرسنال المتبقية مواجهة صعبة ضد مانشستر سيتي بالإضافة إلى لقاءات ضد نيوكاسل يونايتد فولهام وست هام بيرنلي وكريستال بالاس ما يجعل المنافسة على اللقب حتى النهاية مشتعلة.

