البحوث الإسلاميَّة يعلن تمديد تسلُّم أعمال المشاركين في الموسم الثالث من مسابقة ثقافة بلادي

محمد شحتة

يُعلِن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف تمديد تسلُّم أعمال المتسابقين في الموسم الثالث من مسابقة (ثقافة بلادي)، التي ينظِّمها المجمع بالتعاون مع وزارات: (الثقافة، والسياحة والآثار، والشباب والرياضة)، حتى يوم الخميس الموافق 16 أبريل 2026م، وذلك برعاية كريمة من الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبإشراف أ.د. محمد الضويني، وكيل الأزهر، وأ.د. محمد الجندي، الأمين العام للمجمع، وإشراف تنفيذي للأستاذة الدكتورة إلهام شاهين، مساعد الأمين العام لشئون الواعظات؛ استكمالًا لما حقَّقته المسابقة من نجاح كبير في موسمَيها الأول والثاني.

ويأتي إطلاق الموسم الثالث من المسابقة في إطار حرص الأزهر الشريف على تعزيز دوره العِلمي والمجتمعي، ومدِّ جسور التواصل الثقافي بين الطلاب المصريين والوافدين، ودمج الطلاب الوافدين في المجتمع المصري بما يدعم قِيَم الألفة والمودة والتعايش الإيجابي، ويسهم في تحقيق الأمن المجتمعي، وترسيخ وعي حضاري يقوم على احترام التنوُّع الثقافي والانفتاح الواعي على ثقافات الشعوب المختلفة.

وتهدف مسابقة (ثقافة بلادي) إلى الإسهام في تنمية وعي المجتمع، وتعزيز قدرته على البناء والتنمية، والتعارف على ثقافات البلاد والشعوب الأخرى، من خلال آليَّة تقوم على التفاعل المباشر بين طالب مصري وطالب وافد يتعلَّمان على أرض مصر؛ إذْ يعرِّف الطالب المصري صديقه الوافد بثقافة مصر وتاريخها ومعالمها الحضاريَّة؛ من خلال تنظيم جولات سياحيَّة وزيارات ميدانيَّة لأهم المواقع الأثريَّة، إلى جانب إكسابه عددًا من المهارات العِلميَّة والعمليَّة، فيما يقوم الطالب الوافد بتعريف نظيره المصري بثقافة بلده وعاداته وتقاليده؛ بما يحقِّق تبادلًا معرفيًّا ومهاريًّا حقيقيًّا، ويعكس رسالة الأزهر في التواصل الإنساني والحوار الحضاري.

وتُوثَّق هذه التجرِبة الثقافيَّة والإنسانيَّة من خلال إنتاج مواد مرئيَّة ومكتوبة تشمل الصور ومقاطع الفيديو والتدوين الكتابي، وتُقدَّم وَفق ضوابط محدَّدة تضمن جودة المحتوى والتزامه بمحاور التقييم، على أن يُتوَّج هذا الجهد بتكريم الفائزين في حفل ختامي كبير تُوجَّه فيه الدعوة إلى سفراء الدول المشاركة؛ تأكيدًا لقيم التلاقي الحضاري والتفاعل الثقافي بين الشعوب.

وتعتمد المسابقة في تقييم الأعمال المقدَّمة على محاور معرفيَّة ومهاريَّة وعِلميَّة وثقافيَّة وسياحيَّة وتكنولوجيَّة ووجدانيَّة؛ بما يُبرِز قدرة المشاركين على الفهم والتفاعل والإبداع، إلى جانب قياس مستوى النَّشر المجتمعي للمسابقة، واجتياز المقابلات الشخصيَّة أمام لجان التحكيم؛ بما يضمن اختيار الأعمال الأكثر تميُّزًا وتأثيرًا.

ويجري التقديم للمسابقة من خلال بوابة الأزهر الإلكترونيَّة، مع استيفاء بيانات فريق العمل المكوَّن من طالبين (مصري ووافد)، من مراحل التعليم الثانوي أو الجامعي أو ما بعد الجامعي، والالتزام الكامل بآليَّات التقديم، وتسليم الأعمال في المواعيد المحدَّدة، وتُسلَّم المواد المرئيَّة والمكتوبة في مكتب شئون الواعظات بمقر مجمع البحوث الإسلاميَّة، وَفق الضوابط المعلنة.

ورصد مجمع البحوث الإسلاميَّة جوائز ماليَّة للمسابقة تُقدَّم على خمسة مستويات للفريق المكوَّن من طالبين (مصري ووافد)؛ إذْ يُمنَح الفائزون بالمستوى الأول (من المركز الأول إلى الخامس) جائزة ماليَّة قدْرها: ثلاثون ألف جنيه مصري، فيما يحصل الفائزون بالمستوى الثاني (من المركز السادس إلى العاشر) على جائزة ماليَّة قدْرها: خمسة وعشرون ألف جنيه مصري، ويُمنَح الفائزون بالمستوى الثالث (من المركز الحادي عشر إلى الخامس عشر) عشرين ألف جنيه مصري، بينما تُقدَّر جائزة المستوى الرابع (من المركز السادس عشر إلى العشرين) بخمسة عشر ألف جنيه مصري، ويُختَتم توزيع الجوائز بالمستوى الخامس (من المركز الحادي والعشرين إلى الثلاثين)؛ إذْ يُمنَح كل فريق فائز عشرة آلاف جنيه مصري، على أن تُقسَّم جميع الجوائز مناصفةً بين الطالب المصري وصديقه الوافد المشارك معه في العمل.

جديرٌ بالذِّكر أنَّ الأعمال الفائزة تؤول ملكيَّتها إلى مجمع البحوث الإسلاميَّة، ويحقُّ له نَشْرها والاستفادة منها في مختلِف الوسائل؛ بما يخدم رسالته العِلميَّة والدعويَّة والمجتمعيَّة.
يُمكِنكم الاطِّلاع على الملف التعريفي للمسابقة والتقدُّم إليها عبر الرَّابط الآتي:
https://azhar.eg/beladi

