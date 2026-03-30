قفزة جديدة في أسعار الذهب اليوم الإثنين 30 مارس 2026| تفاصيل

واصلت أسعار الذهب في مصر، اليوم الإثنين 30 مارس 2026، ارتفاعها داخل محلات الصاغة، متأثرة بالمكاسب التي حققها المعدن الأصفر في الأسواق العالمية، وسط تطورات اقتصادية متسارعة أثرت على حركة الأسعار.

ويأتي هذا الصعود بالتزامن مع زيادة الإقبال على شراء الذهب، سواء بغرض الادخار أو الاستثمار، في ظل حالة عدم الاستقرار التي تشهدها الأسواق المالية عالميًا، ما يدفع الكثيرين للاتجاه نحو الذهب كملاذ آمن.

أسعار الذهب اليوم في السوق المحلي

سجلت أسعار الذهب مستويات مرتفعة اليوم، وجاءت على النحو التالي:

عيار 24 : حوالي 7920 جنيهًا للجرام

: حوالي 7920 جنيهًا للجرام عيار 21 : نحو 6930 جنيهًا للجرام (الأكثر تداولًا)

: نحو 6930 جنيهًا للجرام (الأكثر تداولًا) عيار 18: قرابة 5940 جنيهًا للجرام

وشهد عيار 21 زيادة تُقدّر بنحو 140 جنيهًا مقارنة بالأسعار السابقة، وهو ما يعكس استمرار الطلب القوي في السوق المصري.

الجنيه الذهب يواصل الصعود

سجل سعر الجنيه الذهب من عيار 21 نحو 55440 جنيهًا، ليظل خيارًا مفضلًا لدى الكثير من المواطنين الباحثين عن وسيلة آمنة للحفاظ على قيمة أموالهم.

أسعار الذهب عالميًا

على المستوى العالمي، ارتفع سعر الأوقية ليسجل نحو 4492 دولارًا، مدعومًا بحالة القلق الاقتصادي العالمي، وتقلبات الأسواق، بالإضافة إلى تحركات أسعار الدولار.

وقد ساهم هذا الارتفاع العالمي بشكل مباشر في دفع الأسعار داخل السوق المحلي نحو الصعود.

أسباب ارتفاع الذهب

يرجع خبراء السوق هذه الزيادة إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها:

تصاعد التوترات الاقتصادية عالميًا

زيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن

تقلبات أسعار العملات

توجه المستثمرين نحو الأصول الآمنة

توقعات أسعار الذهب

من المتوقع أن تستمر حالة التذبذب في أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، مع احتمالية تسجيل تحركات جديدة صعودًا أو هبوطًا، وفقًا لمستجدات الاقتصاد العالمي وأسعار الدولار مقابل الجنيه.

نصائح هامة قبل الشراء

يوصي الخبراء المواطنين والمستثمرين بـ: