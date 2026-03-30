هل يجوز إخراج الزكاة على مبلغ مالي؟.. أمين الفتوى يجيب
تأثرت بسبب الحرب.. خبير: إنتاج السعودية من البترول انخفض من 11 لـ 7 ملايين برميل
الاتحاد السكندري يفوز على الزمالك في كرة السلة ويصل إلى نهائي الدوري لمواجهة الأهلي
البيت الأبيض: ترامب يرغب في تحميل الدول العربية تكاليف الحرب ضد إيران
الخارجية الإيرانية: لم نُجر أي مفاوضات مع الولايات المتحدة خلال 31 يوما من الحرب
حافظ سلماي: المحلات تمثل 8% من حجم استهلاك الكهرباء.. فيديو
إختبارت ودية صعبة لـ 6 منتخبات عربية قبل المونديال
الأهلي يهزم المصرية للاتصالات ويواجه الاتحاد السكندري في نهائي دوري سوبر السلة
توازنه اختل.. مصرع يمني الجنسية سقط من الطابق الثامن في عقار بالدقي
قبل 39 عاما.. ترامب يرسم سيناريو الحرب مع إيران والسيطرة على ثرواتها
انهيار جزئي بمنزل سكني من ثلاثة طوابق بالمحلة دون إصابات| صور
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

قفزة جديدة في أسعار الذهب اليوم الإثنين 30 مارس 2026| تفاصيل

ولاء خنيزي

واصلت أسعار الذهب في مصر، اليوم الإثنين 30 مارس 2026، ارتفاعها داخل محلات الصاغة، متأثرة بالمكاسب التي حققها المعدن الأصفر في الأسواق العالمية، وسط تطورات اقتصادية متسارعة أثرت على حركة الأسعار.

ويأتي هذا الصعود بالتزامن مع زيادة الإقبال على شراء الذهب، سواء بغرض الادخار أو الاستثمار، في ظل حالة عدم الاستقرار التي تشهدها الأسواق المالية عالميًا، ما يدفع الكثيرين للاتجاه نحو الذهب كملاذ آمن.

أسعار الذهب اليوم في السوق المحلي

سجلت أسعار الذهب مستويات مرتفعة اليوم، وجاءت على النحو التالي:

  • عيار 24: حوالي 7920 جنيهًا للجرام
  • عيار 21: نحو 6930 جنيهًا للجرام (الأكثر تداولًا)
  • عيار 18: قرابة 5940 جنيهًا للجرام

وشهد عيار 21 زيادة تُقدّر بنحو 140 جنيهًا مقارنة بالأسعار السابقة، وهو ما يعكس استمرار الطلب القوي في السوق المصري.

الجنيه الذهب يواصل الصعود

سجل سعر الجنيه الذهب من عيار 21 نحو 55440 جنيهًا، ليظل خيارًا مفضلًا لدى الكثير من المواطنين الباحثين عن وسيلة آمنة للحفاظ على قيمة أموالهم.

أسعار الذهب عالميًا

على المستوى العالمي، ارتفع سعر الأوقية ليسجل نحو 4492 دولارًا، مدعومًا بحالة القلق الاقتصادي العالمي، وتقلبات الأسواق، بالإضافة إلى تحركات أسعار الدولار.

وقد ساهم هذا الارتفاع العالمي بشكل مباشر في دفع الأسعار داخل السوق المحلي نحو الصعود.

أسباب ارتفاع الذهب

يرجع خبراء السوق هذه الزيادة إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها:

  • تصاعد التوترات الاقتصادية عالميًا
  • زيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن
  • تقلبات أسعار العملات
  • توجه المستثمرين نحو الأصول الآمنة

توقعات أسعار الذهب

من المتوقع أن تستمر حالة التذبذب في أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، مع احتمالية تسجيل تحركات جديدة صعودًا أو هبوطًا، وفقًا لمستجدات الاقتصاد العالمي وأسعار الدولار مقابل الجنيه.

نصائح هامة قبل الشراء

يوصي الخبراء المواطنين والمستثمرين بـ:

  • متابعة الأسعار بشكل مستمر
  • تحديد الهدف من الشراء
  • عدم التسرع في اتخاذ قرار البيع أو الشراء
  • مقارنة الأسعار بين محلات الصاغة المختلفة
ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطيل الدراسة في المدارس

هل سيتم تعطيل الدراسة في المدارس الأربعاء والخميس بسبب الأمطار؟|توضيح عاجل الآن

هل الأربعاء والخميس إجازة للحكومة والقطاع الخاص بسبب السيول والأمطار الغزيرة؟

هل الأربعاء والخميس إجازة للحكومة والقطاع الخاص بسبب السيول والأمطار الغزيرة؟

التدخين

تحذير عاجل من وزارة الصحة عن نوع سجائر منتشر بالأسواق

مفاجأة كبرى خلال ساعات.. موعد رفع المرتبات وتطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد 2026

مفاجأة كبرى خلال ساعات.. موعد رفع المرتبات وتطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد 2026

وزير التربية والتعليم

بيان عاجل من التعليم لتوضيح حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس الأربعاء والخميس

حقيقة تعطيل الدراسة الأربعاء والخميس

حقيقة تعطيل الدراسة الأربعاء والخميس في المدارس بسبب الأمطار .. التعليم توضح

حالة الطقس غداً

72 ساعة خطيرة.. هل غدا إجازة بسبب موجة الطقس العنيفة القادمة؟

امطار

بسبب أمطار الأحد .. ترحيل مواعيد امتحانات طلاب القاهرة إلى هذه الأيام

ترشيحاتنا

استعدادًا لملاقاة الزمالك يوم واحد راحة سلبية للاعبي المصري

يوم واحد راحة سلبية للاعبي المصري والفريق يستأنف تدريباته الأربعاء

عروس بورسعيد

المحكمة تستدعي أسرة خطيب عروس بورسعيد في أولى جلسات المحاكمة

جانب من البروتوكول

دورات تدريبية بالقومي للبحوث لطلاب جامعة بنها في التخصصات النادرة

بالصور

افصل الجهاز فورًا.. سبب خفي يضاعف فاتورة الكهرباء بدون ما تعرف

جسمك بيتلخبط فجأة.. ماذا يحدث لجسمك عند تقلب الطقس؟

أهالي شبرا يودعون فاطمة كشري في عزاءها مع غياب النجوم.. فيديو

برد ولا حر؟.. مفاجأة في درجات الحرارة خلال 48 ساعة... نصائح التزم بها

فيديو

عمر كمال ومحمود الليثي

بعد نجاحات سابقة.. محمود الليثي وعمر كمال يطرحان دويتو بشوات البلد .. فيديو

عبد الحليم حافظ

في ذكراه.. ماذا قال عبد الحليم حافظ عن محمود الخطيب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: سماء النزاعات.. حين تبتلع السياسة أجنحة المعارض الدولية في المنطقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: حكاية نرجس ومأزق النهاية المعروفة

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: إذا سقطت إيران... زلزال سياسي يهز الشرق الأوسط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: ماذا بعد

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ‏لا للملوك

المزيد