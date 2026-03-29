قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إبراهيم حسن: إجراء 11 تبديلا في ودية مصر وإسبانيا غدا
الأولى بأرخص سعر.. 5 سيارات رياضية 2026 في مصر
طقس الثلاثاء 31 مارس 2026 في مصر.. أمطار رعدية ورياح مثيرة
مصر تدين مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين
الملحق الأوروبي المؤهل لمونديال 2026... منتخب كوسوفو يضع اللمسات الأخيرة لمواجهة تركيا
تعرف على المتأهلين لنصف نهائي كأس الرابطة المصرية
ألمانيا تفوز على غانا 2-1 وديا
مواجهات نصف نهائي كأس الرابطة المصرية 2025-2026
الغزو البري الإسرائيلي.. جيش الاحتلال يطالب سكان 7 قرى في جنوب لبنان بالإخلاء
مصر و7 دول يدينون القيود الإسرائيلية على دور العبادة في القدس
منتخب مصر يختتم تدريباته استعداداً لمواجهة إسبانيا غدا
تحذير خطير لمرضى السكر.. 3 عادات في حياتك تدمر مفعول الأنسولين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

كيف تتطور نوبة الصداع النصفي وما طرق التعامل معها؟

ولاء خنيزي

تتفاوت نوبات الصداع النصفي في شدتها ومدتها من شخص لآخر، تبعًا لعدة عوامل، من بينها طبيعة الجسم، ومدى حساسيته للمحفزات، والاستجابة للعلاج. وفي المتوسط قد تستمر النوبة من عدة ساعات إلى ثلاثة أيام، إلا أن هذا الإطار الزمني ليس ثابتًا، فقد تكون النوبة أقصر أو أطول في بعض الحالات، ما يجعل فهم طبيعتها خطوة مهمة للتعامل معها بشكل أفضل وتقليل تأثيرها على الحياة اليومية.

ووفقًا لما أورده موقع “Everyday Health”، فإن نوبات الصداع النصفي تمر بعدة مراحل متتابعة تختلف تفاصيلها من مريض لآخر، كما تتأثر مدتها بعوامل مثل سرعة التدخل العلاجي وكمية المحفزات التي يتعرض لها الشخص.

المراحل المختلفة لنوبة الصداع النصفي

تبدأ النوبة عادةً بعلامات مبكرة قد تسبق الألم بساعات أو حتى أيام، مثل تقلب المزاج، الشعور بإرهاق غير معتاد، أو اشتهاء أنواع معينة من الطعام. وغالبًا لا يتم الانتباه لهذه المؤشرات رغم كونها إنذارًا مبكرًا لاقتراب النوبة.

وفي بعض الحالات، تظهر مرحلة تُعرف بالأعراض العصبية أو الحسية، وتشمل اضطرابات في الرؤية، أو تنميلًا، أو صعوبة في الكلام. ورغم أنها لا تصيب جميع المرضى، إلا أنها تعتبر علامة مهمة عند من يعانون منها.

أما المرحلة الأكثر حدة فهي مرحلة الألم، حيث يظهر صداع نابض في جانب واحد من الرأس غالبًا، وقد يتراوح بين المتوسط والشديد. وترافقه أعراض مثل الغثيان، والحساسية المفرطة للضوء أو الصوت أو الروائح. وتمتد هذه المرحلة عادة بين 4 و72 ساعة، وتعد الأكثر تأثيرًا على النشاط اليومي.

ثم تأتي مرحلة ما بعد النوبة، حيث يبدأ الألم في التراجع تدريجيًا، لكن يظل المريض يعاني من إرهاق عام أو ضعف في التركيز. وقد يشعر البعض بتحسن ملحوظ في المزاج أو زيادة في النشاط بعد انتهاء الألم.

طرق تقليل مدة النوبة

يساهم التدخل السريع في تقليل مدة نوبة الصداع النصفي بشكل كبير، إذ يُنصح عند بداية الأعراض بالراحة، وزيادة شرب السوائل، وتجنب الإجهاد البدني، والابتعاد عن الإضاءة القوية أو الضوضاء، مع التواجد في مكان هادئ ومريح.

كما يمكن أن تساعد تقنيات الاسترخاء مثل التنفس العميق أو تدليك عضلات الرقبة والفك في تخفيف التوتر المصاحب للنوبة.

وتُعد الكمادات الباردة على الجبهة أو جانبي الرأس من الوسائل البسيطة التي قد تمنح بعض المرضى راحة سريعة.

خيارات العلاج

تختلف أساليب العلاج بحسب شدة الحالة، ففي الحالات الخفيفة إلى المتوسطة يمكن الاعتماد على مسكنات الألم الشائعة، بينما تتطلب الحالات الشديدة أدوية مخصصة تعمل على آليات عصبية محددة. ويظل توقيت تناول الدواء عاملًا مهمًا، حيث تكون فاعليته أعلى عند استخدامه في بداية النوبة.

ويحذر الأطباء من الإفراط في استخدام المسكنات، لأن ذلك قد يؤدي إلى نوع آخر من الصداع ناتج عن كثرة استخدام الأدوية، ما قد يفاقم المشكلة بدلًا من علاجها، لذلك يُنصح بعدم تكرار الاستخدام دون إشراف طبي.

وفي حالات نادرة، قد تستمر النوبة لأكثر من ثلاثة أيام، وهو ما يستدعي تدخلاً طبيًا عاجلًا، خاصة إذا صاحبها قيء مستمر أو علامات جفاف.

الوقاية على المدى الطويل

تُعد الوقاية جزءًا أساسيًا من التعامل مع الصداع النصفي، سواء من خلال أدوية وقائية يحددها الطبيب، أو عبر تغيير نمط الحياة، مثل تنظيم النوم، وتقليل التوتر، وتجنب المحفزات التي تؤدي إلى تكرار النوبات.

اعراض السل
كيمي أنتونيللي
سبب خفي يضاعف فاتورة الكهرباء بدون ما تعرف
