حقيقة تعطيل الدراسة.. تفاصيل الطقس السيئ يومي الأربعاء والخميس
الديهي: استمرار حرب إيران لفترات أطول قد يؤدي لأزمات متفاقمة تشمل نقص الغذاء والطاقة
فرج عامر يفجر مفاجأة بشأن مستقبل أكرم توفيق
فرج عامر يكشف تطورات انتقال محمد صلاح إلى الدوري السعودي
أستاذ علوم سياسية: إيران تمتلك مقومات صمود قوية أمام أمريكا وإسرائيل
التضامن: تجديد بطاقة الخدمات المتكاملة بإجراءات ميسرة حتى نهاية 2026
علي الدين هلال: مصر تؤكد ضرورة إنهاء حرب إيران وخفض حدة القتال والعودة للمفاوضات
«الجنريتور» لا يحمي من العقوبة.. رأي قانوني يحسم جدل فتح المحال بعد التاسعة مساء
هل يجوز إخراج الزكاة على مبلغ مالي؟.. أمين الفتوى يجيب
تأثرت بسبب الحرب.. خبير: إنتاج السعودية من البترول انخفض من 11 لـ 7 ملايين برميل
الاتحاد السكندري يفوز على الزمالك في كرة السلة ويصل إلى نهائي الدوري لمواجهة الأهلي
البيت الأبيض: ترامب يرغب في تحميل الدول العربية تكاليف الحرب ضد إيران
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

بعد الثلاثين.. أين تنفق أموالك بذكاء لتضمن حياة أكثر توازنًا؟

ولاء خنيزي

مع بلوغ سن الثلاثين، يبدأ الإنسان في إعادة ترتيب أولوياته، ويصبح المال وسيلة لبناء حياة أفضل بدلًا من مجرد إنفاقه على أمور عابرة. فمع زيادة المسؤوليات وتغير نمط الحياة، يظهر مفهوم “الإنفاق الواعي” أو ما يُعرف بـ”البذخ الذكي”، والذي يقوم على توجيه المال نحو ما يحقق فائدة حقيقية ومستدامة.

وفي هذا الإطار، وحسب موقع shinesheets، هناك 6 مجالات رئيسية تستحق أن تُنفق عليها بسخاء بعد الثلاثين:

1- صحتك هي الأساس


مع التقدم في العمر، تزداد أهمية العناية بالصحة، حيث لم يعد تجاهل الإشارات البسيطة التي يرسلها الجسم خيارًا.

الإنفاق على الغذاء الصحي، والمتابعة الطبية، وممارسة الرياضة، أصبح ضرورة للحفاظ على نشاطك وجودة حياتك، فالصحة الجيدة تعني قدرة أكبر على العمل والاستمتاع بالحياة.

2- التعلم لا يتوقف


لم يعد التعليم مرحلة تنتهي بالحصول على شهادة، بل أصبح رحلة مستمرة. تطوير مهاراتك من خلال الدورات التدريبية أو تعلم مجالات جديدة يفتح أمامك فرصًا أكبر، ويعزز مكانتك المهنية، ويمنحك قدرة أفضل على مواكبة التغيرات.

3- راحة بالك أولوية


الضغوط تزداد بعد الثلاثين، سواء في العمل أو الحياة الشخصية، لذلك من المهم تخصيص جزء من دخلك لما يدعم صحتك النفسية. سواء من خلال جلسات استشارة، أو السفر، أو حتى قضاء وقت مع نفسك، فإن الاستقرار النفسي ينعكس على كل جوانب حياتك.

4- مظهرك يعكسك


الاهتمام بالمظهر لم يعد رفاهية، بل جزء من صورتك أمام الآخرين. اختيار ملابس مناسبة، والعناية بالنظافة الشخصية والتفاصيل، يعزز ثقتك بنفسك، ويساعدك على ترك انطباع إيجابي في محيطك المهني والاجتماعي.

5- استثمر في علاقاتك وتجاربك


مع مرور الوقت، تكتشف أن أجمل ما تملكه هو الذكريات والعلاقات. لذلك، إنفاق المال على السفر أو الأنشطة الاجتماعية أو قضاء وقت ممتع مع من تحب، ليس إهدارًا، بل استثمار في سعادتك ودعمك النفسي.

6- راحتك اليومية تستحق


لا بأس من إنفاق المال على ما يجعل يومك أسهل، سواء من خلال أدوات منزلية حديثة أو خدمات توفر الوقت والجهد. هذا النوع من الإنفاق يساعدك على التركيز في الأمور الأهم ويمنحك طاقة أكبر للإنتاج.

تعطيل الدراسة في المدارس

هل سيتم تعطيل الدراسة في المدارس الأربعاء والخميس بسبب الأمطار؟|توضيح عاجل الآن

تحذير عاجل من وزارة الصحة عن نوع سجائر منتشر بالأسواق

مفاجأة كبرى خلال ساعات.. موعد رفع المرتبات وتطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد 2026

بيان عاجل من التعليم لتوضيح حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس الأربعاء والخميس

حقيقة تعطيل الدراسة الأربعاء والخميس

حقيقة تعطيل الدراسة الأربعاء والخميس في المدارس بسبب الأمطار .. التعليم توضح

حالة الطقس غداً

72 ساعة خطيرة.. هل غدا إجازة بسبب موجة الطقس العنيفة القادمة؟

امطار

بسبب أمطار الأحد .. ترحيل مواعيد امتحانات طلاب القاهرة إلى هذه الأيام

أول تعليق من مدرب إسبانيا قبل مواجهة منتخب مصر وديا

كوكوريلا يؤكد صعوبة مواجهة مصر ويتحدث عن مستقبله مع برشلونة

15 معلومه عن المنتخب الاسباني قبل صدام الفراعنه في برشلونة

الإيطالي الصاعد يكتب التاريخ: أنتونيللي أصغر متصدر لبطولة فورمولا-1

افصل الجهاز فورًا.. سبب خفي يضاعف فاتورة الكهرباء بدون ما تعرف

جسمك بيتلخبط فجأة.. ماذا يحدث لجسمك عند تقلب الطقس؟

أهالي شبرا يودعون فاطمة كشري في عزاءها مع غياب النجوم.. فيديو

نضال الشافعي: استعنت بأفلام تسجيلية قبل تصوير مسلسل رأس الأفعى

بعد نجاحات سابقة.. محمود الليثي وعمر كمال يطرحان دويتو بشوات البلد .. فيديو

في ذكراه.. ماذا قال عبد الحليم حافظ عن محمود الخطيب

سيد الضبع يكتب: تشكيك بلا دليل.. كيف تحولت قرارات حماية الطلاب إلى مادة للشائعات؟

نورهان خفاجي تكتب: سماء النزاعات.. حين تبتلع السياسة أجنحة المعارض الدولية في المنطقة

منال الشرقاوي تكتب: حكاية نرجس ومأزق النهاية المعروفة

د. آية الهنداوي تكتب: إذا سقطت إيران... زلزال سياسي يهز الشرق الأوسط

منى أحمد تكتب: ماذا بعد

