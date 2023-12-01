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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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عبد المنعم سعيد: حماس سبب ما حدث في غزة.. فيديو

المفكر السياسي عبد
المفكر السياسي عبد المنعم سعيد

قال الدكتور عبدالمنعم سعيد، الخبير والمفكر الاستراتيجي، إن عملية السلام لإسرائيل في المنطقة قامت على أكتاف جنرالات إسرائيلية كانت تريد السلام.


وعقب خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، عبر برنامج نظرة، المذاع لقناة صدى البلد، على مقال الدكتور أسامة الغزالي، بشأن التطبيع، مؤكدا أن السياسة ليس فيها حسن ظن،  والقصة ليست عاطفة وإنما مصالح، لافتا إلى أن الحديث عن التطبيع الآن بات مكروها.


ونوه بأن  السياسة لا تقوم على حسن النوايا وإنما على الأهداف والمصالح، لافتا إلى أن الهدف بشأن الصراع العربي الإسرائيلي هو إقامة دولة فلسطينية وفقا للقوانين والمواثيق الدولية.


وأشار  إلى أنه لم يخشى من التهديد الإسرائيلي بالنووي، مشيرا إلى أنه جاء ضمن ضغوطات ومزايدات إسرائيلية في حربها التي تشنها على قطاع غزة.


وحمل الدكتور عبدالمنعم سعيد، الخبير والمفكر الاستراتيجي، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، عبر برنامج نظرة، المذاع لقناة صدى البلد، حركة حماس سبب ما حدث لقطاع غزة، بالإضافة إلى تقسيم فلسطين، وإدانة العملية السياسية.


وكشف عن أن حركة حماس، كانت تخطط لدولة حمساوية في غزة وتتفاوض على ذلك مع إسرائيل، لافتا إلى أن حماس كانت تستفيد من ذلك من تل أبيب في ملفات أخرى.


ونوه بأن الحديث عن أن عملية طوفان الأقصى حركت وأحيت القضية الفلسطينة، نشل للتاريخ، مبينا أن العالم خرج في الشوارع والميادين في أوروبا للتظاهر ليس من أجل عملية طوفان الأقصى ولكن من أجل القضية الفلسطينية.
 

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