أبل تعلن عن أفضل التطبيقات والألعاب لعام 2023

12/1/2023 11:00:23 AM

الجمعة 01/ديسمبر/2023 - 11:00 ص 12/1/2023 11:00:23 AM

كعادتها السنوية، أعلنت شركة آبل Apple الأمريكية، عن أفضل التطبيقات والألعاب لعام 2023 في متجر App Store.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، تضم قائمة آبل 9 فئات تتراوح بين تطبيقات وألعاب آيفون وآيباد لهذا العام إلى جانب الفائزين بأجهزة ماك وآبل ووتش وApple TV وتطبيقات Apple Arcade، كما توجت شركة آبل الذكاء الاصطناعي التوليدي باعتباره الاتجاه العام لهذا العام.

وتشمل القائمة الفائزة 14 تطبيقا ولعبة لهواتف آيفون وأجهزة آيباد وماك، والتي جاءت كالتالي:

1. التطبيقات الفائزة لعام 2023:

- تطبيق AllTrails: هو أفضل تطبيق على هواتف آيفون لعام 2023، وهو مخصص لهواة الأنشطة الخارجية كالتجول والجري وركوب الدراجات.

تطبيق AllTrails

- تطبيق Prêt-à-Makeup: هو أفضل تطبيق على أجهزة آيباد اللوحية لهذا العام، وهو مخصص للتدريب على استخدام مستحضرات التجميل لجميع المستخدمين بدءًا من الفنانين المحترفين وحتى المستخدمين العاديين.

تطبيق Prêt-à-Makeup

- تطبيق SmartGym: هو أفضل تطبيق لساعات آبل ووتش لعام 2023، وهو مخصص لتتبع الأنشطة الرياضية ويضم مكتبة مجمعة من إجراءات التمرين وتقارير اللياقة البدنية.

تطبيق SmartGym

- تطبيق Photomator: وهو أفضل تطبيق ماك لهذا العام، ومخصص لتحرير الصور فهو يضم مجموعة تحرير صور احترافية مع أدوات التعلم الآلي.

تطبيق Photomator

- تطبيق MUBI: أفضل تطبيق لـApple TV، وهو مخصص لهواة الأفلام والسينما، يقدم متجرا شاملا للأفلام المستقلة والأفلام الوثائقية العالمية.

تطبيق MUBI

الألعاب الفائزة لعام 2023

- حصلت لعبة Honkai: Star Rail، على لقب أفضل لعبة في هواتف آيفون لعام 2023.

- تأتي لعبة Lost in Play، كأفضل لعبة في أجهزة آيباد لعام 2023.

- حصلت لعبة Lies of P، على لقب أفضل لعبة في ماك لعام 2023.

- حصلت لعبة Hello Kitty Island Adventure، على لقب أفضل لعبة في خدمة آبل آركيد لعام 2023.