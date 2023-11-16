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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بريطاني يطلب iPhone 15 Pro Max أونلاين وتحدث المفاجأة عند وصوله |فيديو

iPhone 15 Pro Max
iPhone 15 Pro Max

في حدث نادر جدا، طلب رجل بريطاني هاتف iPhone 15 Pro Max عبر الإنترنت، ولكن عندما وصل إليه عثر على مفاجأة صادمة لم تكن في الحسبان.

وبدلا من الحصول على هاتف iPhone 15 Pro Max الأصلى من آبل، حصل البريطاني الذي يدّعي Ed من مقاطعة ساري بإنجلترا، والذي يملك حساب يسمى Edmard على موقع التواصل ريديت، على جهاز مزيف يشبه هاتف آيفون الذي تم طرحه حديثا من قبل شركة آبل.

 

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عملية احتيال آيفون 15 برو ماكس

وروى العميل الغاضب معاناته من عمليات الاحتيال التي تعرض لها، قائلا: "إن الهاتف الذكي الذي استلمه كان جهازا يعمل بنظام التشغيل أندرويد ومصممًا ليبدو مثل هاتف iPhone 15 Pro Max".

وأشار المشتري إلى إن عملية الاحتيال المروعة والنادرة حدثت بعد طلب الجهاز مباشرة من الموقع الرسمي لشركة آبل على الإنترنت، وأنه اتبع جميع التعليمات وتتبع عملية التسليم، كما أنه تلقى رسائل بريد إلكتروني متكررة من آبل بالإضافة إلى شريك التسليم المسمى DPD.

ولكن بمجرد وصول الطرد، حدث خطأ ما، في الواقع، بدا الهاتف مثل الهاتف الذي طلبه "إد"، بتصميم iPhone 15 Pro Max المصنوع من التيتانيوم الطبيعي مع ذاكرة داخلية بسعة 256 جيجابايت، وبدا تغليف الصندوق أصليًا، ولكن بعد الفحص الدقيق، أصبح من الواضح أن الجهاز كان في الواقع هاتفا يعمل بنظام أندرويد ويعمل بواجهة برمجية تحاكي واجهة مستخدم من آبل التي تعمل بنظام iOS.

وعندما استلم الجهاز، كان المشتري متشككا بشأن واقي الشاشة وعند تفعيله، لاحظ أنه لا يحتوي على شاشة OLED، وذكر أيضا أن عملية الإعداد السيئة جعلت المشتري يدرك أن هذا ليس نظام iOS ولكنه جهاز يعمل بنظام أندرويد والذي تم تصميمه ليكون نسخة من iPhone 15 Pro Max.

وأوضح المشتري قائلا: "لقد تمكنت من تخطي جميع شاشات الإعداد والدخول إلى الهاتف، ولقد وجدت أنه تم تثبيت فيسبوك ويوتيوب وتيك توك مسبقا على الهاتف وهو أمر لا تفعله شركة آبل أبدا، ونظام التشغيل متعثر وفظيع، والكاميرا تشبه عرض الشرائح وتتعطل إذا حاولت استخدام أي عنصر من عناصر واجهة المستخدم على الشاشة".

وقد لا يكون "Ed" هو الشخص الوحيد الذي وقع ضحية لعملية الاحتيال هذه، انتشرت عمليات احتيال مشابهة مؤخرا مشكلة على موقع تيك توك، حيث يأتي هاتف أندرويد مزيف عبر البريد بدلاً من هاتف Apple iPhone 15 Pro Max الذي تم طلبه بشكل شرعي من موقع الشركة الرسمي.

@tayyy.844

WATCH!! Watch out when I’m box for the new iPhone 15 pro max, brought from Apple, but has been tampered with in the post and been sent this shit, which is the powered by android🫤

♬ original sound - Tay boulding

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