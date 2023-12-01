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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أطفال فلسطينيون يتمنون شربة ماء ويمثلون أنها موجودة.. شاهد

أطفال فلسطينيين يتمنون
أطفال فلسطينيين يتمنون شربة ماء ويمثلون أنها موجودة.. فيديو

بملابس بالية ووجوه منهكة وشعر متضرر، أظهر مقطع فيديو ثلاثة أطفال فلسطينيين  يجلسون على أحد الأرصفة ويمسكون بزجاجة مياه فارغة ويتخيل أحدهم أنها بها ماء ثم يمثل أنه يشرب منها.

أوضح مقطع الفيديو الذي تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي إكس حالة الأطفال الفلسطينيين في الوقت الحالي بدون عناية أو رعاية أو منزل أو حتى شربة ماء.

غارات إسرائيلية مكثفة

وشن قوات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة من الغارات على مختلف أنحاء قطاع غزة منذ الساعة السابعة صباح اليوم بعدم انتهت الهدنة المنعقدة بينه وبين حركة حماس. 

وأسفرت هذه الغارات عن سقوط العديد من الشهداء والجرحى. وأكدت قناة القاهرة الإخبارية أن الاشتباكات بين إسرائيل وحماس وقعت شرقي حجر الديك في غزة، فيما شهد حي الشيخ رضوان وخان يونس مجموعة من الانفجارات العنيفة والمكثفة. 

كما وجه الجيش الإسرائيلي بواسطة قواته الجوية العديد من الضربات بالقرب من مستشفى ناصر بخان يونس بعد استئناف القتال مرة أخرى.

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