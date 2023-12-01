أطفال فلسطينيون يتمنون شربة ماء ويمثلون أنها موجودة.. شاهد

بملابس بالية ووجوه منهكة وشعر متضرر، أظهر مقطع فيديو ثلاثة أطفال فلسطينيين يجلسون على أحد الأرصفة ويمسكون بزجاجة مياه فارغة ويتخيل أحدهم أنها بها ماء ثم يمثل أنه يشرب منها.

أوضح مقطع الفيديو الذي تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي إكس حالة الأطفال الفلسطينيين في الوقت الحالي بدون عناية أو رعاية أو منزل أو حتى شربة ماء.

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راقبوا حال الطفل الصغير حافي القدمين يستجدي شربة الماء ..أطفال يتامى بلا عناية أو رعاية..أين الإنسانية و حقوق الطفل من هذا ؟؟#غزة_انتصرت #غزة_الآن #أطفال_فلسطين pic.twitter.com/OOsiiSqCAU — مغترب لبناني❤️🇱🇧🇩🇰🇱🇧❤️ (@kassem_DF) November 30, 2023

غارات إسرائيلية مكثفة

وشن قوات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة من الغارات على مختلف أنحاء قطاع غزة منذ الساعة السابعة صباح اليوم بعدم انتهت الهدنة المنعقدة بينه وبين حركة حماس.

وأسفرت هذه الغارات عن سقوط العديد من الشهداء والجرحى. وأكدت قناة القاهرة الإخبارية أن الاشتباكات بين إسرائيل وحماس وقعت شرقي حجر الديك في غزة، فيما شهد حي الشيخ رضوان وخان يونس مجموعة من الانفجارات العنيفة والمكثفة.

كما وجه الجيش الإسرائيلي بواسطة قواته الجوية العديد من الضربات بالقرب من مستشفى ناصر بخان يونس بعد استئناف القتال مرة أخرى.