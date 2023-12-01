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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نظمتها جامعة العريش.. ندوة بعنوان التنمية في سيناء الواقع والمتوقع

الصالون الثقافي بجامعة
الصالون الثقافي بجامعة العريش

 نظمت جامعة العريش شمال سيناء الصالون الثقافي ندوه ثقافية بعنوان " التنمية في سيناء: الواقع والمتوقع" فى إطار خطة الدولة للتنمية ٢٠٣٠؛ وذلك في إطار سعي الجامعة للتوعية وتثقيف الحضور بأهم انجازات الدولة المصرية وتعزيز الوع  الفكري والحضاري والثقافي وتعزيز الوعي، وتبادله بين أصحاب الفكر، ونقله إلى جيل الشباب الواعد.، تحت رعاية الدكتور حسن الدمرداش، رئيس الجامعة. 

 

وبدأ الصالون بندوة عن "التنمية في سيناء: الواقع والمتوقع فى اطار خطةا لدولة للتنمية ٢٠٣٠"، ألقاها ضيف الصالون الدكتور عباس محمد شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية، بكلية الدراسات الأفريقية العليا، جامعة القاهرة.

 

وتضمنت الندوة محاور رئيسية وهي: 

المحور الأول: تناول الثروات الموجودة في سيناء. المحور الثاني: وتناول دور جامعة العريش في الاستثمار  ومشاريع التنمية بين بيوت الخبرة والجهود البحثية والأكاديمية.
المحور الثالث: تناول جوانب التنمية في سيناء. 

زاختتمت الندوة، بنقاشات الحاضرين؛ تم خلالها مناقشة أهم ما جاء بمحاور الندوة حيث أجاب الضيف فيها على مداخلات السادة الحضور حول ما تم طرحه في اللقاء.

 

 واختتم الصالون بقصيدتين للشاعر السناوى طلال السواركة إحداهما في مديح فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والإشادة بدوره السياسي في القضايا الراهنة ودوره العظيم في حماية سيناء ونهضتها، كما ختم بالقصيدة الثانية في الدكتور رئيس الجامعة والإشادة بدوره في مشاركة الجامعة في كل مشاريع التنمية في سيناء.
 


مستوى الثقافة:

وأعلن الدكتور حسن الدمرداش، أنه تم تدشين الصالون؛ ليكون منبرًا فكريًا تعليميًا لتبادل الفكر والخبرات، والارتقاء بمستوى الثقافى، ويهدف إلى تحقيق عدة أغراض أهمها: "الارتقاء بالذوق العام، تعزيز قيم الانتماء للوطن، نشر ثقافة التسامح وقبول الآخر، التصدي للأفكار المغلوطة والمخالفة للتقاليد وللقيم والأعراف الجامعية من خلال تعزيز الوعي في المجتمع الجامعي".
 

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العريش جامعه ندوة التنمية الثقافى

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