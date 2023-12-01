محافظ شمال سيناء يزور الجرحى الفلسطينيين بنادي الاتحاد بالعريش

تفقد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء وإيهاب حسن عبدالوهاب مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، الجرحى الفلسطينيين بعد انتهاء فترة العلاج للاستسفاء بمقر نادي اتحاد سيناء.

وقد رافقه إيهاب حسن عبدالوهاب مدير عام مديرية الشباب والرياضة، واللواء مصطفي محمد رئيس الادارة المركزية لشؤن مكتب المحافظ .

وقد وجه محافظ شمال سيناء، بتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية إلى الجرحى الفلسطينيين أثناء تلقيهم العلاج.

300 سرير:

وأكد محافظ شمال سيناء، أن طاقة مستشفيات المحافظة 300 سرير، وإنه يمكن استقبال ضعف هذا العدد من خلال توفير غرف إضافية خارج المستشفى.. متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.



ووجه “عبد الوهاب “الشكر للشعب المصري عامة وأهالي شمال سيناء خاصة على الاستنفار والعطاء في هذه الازمة، بجانب الشكر للجمعيات الاهلية علي الجهود المبذولة لخدمة الأشقاء الفلسطينيين.



بدورهم وجه الفلسطينيون بمدينة العريش الشكر للقيادة المصرية ورئيس الجمهورية وجميع الجهات على حسن استقبالهم وتوفير كافة الخدمات لهم

وأشار “حسن عبدالوهاب “، إلى حرص وزارة الشباب بقيادة الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إلى توفير أماكن إقامة للمرافقين للجرحى الفلسطينيين، وتقديم كافة الخدمات لهم.



