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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ندوات لنشر ثقافة ريادة الأعمال في شمال سيناء

ندوة حول ريادة الأعمال
ندوة حول ريادة الأعمال للشباب بسيناء

واصلت  مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء ادراة تمكين الشباب ، عقد سلسلة ندوات  تعريفية للخريجين  ،للتعريف بالمشروعات الصغيرة وريادة الأعمال والبرامج التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، طبقاً لبروتوكول التعاون بين الجهاز والمديرية في مجال ريادة الأعمال.، تفعيلاََ لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضرورة نشر ثقافة ريادة الأعمال بين شباب الجامعات، تحقيقاََ لرؤية مصر ٢٠٣٠،

 

توعية الشباب :

وقال إيهاب حسن عبدالوهاب مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء أن  الندوة  تهدف إلى توعية الشباب الراغبين في عمل مشروعات صغيرة، حيث تناولت الندوة كيفية البدء في عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تفتح مجالات عمل للشباب ، من احل تكريس كافة الإمكانيات في دعم إقامة المشروعات الصغيرة، وخلق فرص عمل جديدة للشباب. 

 

وقال  طارق الشوربجى مدير  الخدمات الغير ماليه بجهاز تنميه المشروعات الصغيرة, والمتوسطة ,متناهية الصغر ، إن الندوة هدفت إلى نشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال بين الخريجين ،حتي يكون.  كوادر القادرة على نقل الأفكار وتفعيلها لتحقيق التطور والتقدم للمجتمع والمساهمة في التنمية الشاملة،  وحرصًا  على تبني أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة، وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لهم. 

وأشار  الشوربجى ، حيث شملت عرضا للبرامج التي يقدمها الجهاز، وأهمها المهارات الريادية وابدأ مشروعك، كما تم عرض أفضل المشروعات التي قدمها شباب المحافظة، والتي تم تنفيذها بمساعدة جهاز تنمية المشروعات، وإلقاء الضوء على مشاركة  ضمن جامعات مصر في معرض تراثنا الذي يقام سنوياً، وتم التنسيق لعقد دورات تدريبية للشباب وزيارة المشروعات الناجحة بالمحافظة.

 

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برنامج لتدعيم المهارات الشخصية للشباب في شمال سيناء

سيناء الشباب ريادة الأعمال ندوات

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