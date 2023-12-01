بأسلوب خاص| الأسرى يودعون حماس أثناء تسليمهم للاحتلال.. فيديو

بأسلوب خاص، ودع الأسرى الإسرائيليون أعضاء حركة حماس أثناء تسليمهم في الدفعة السابعة من المحتجزين في غزة.

أظهر فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من بينهم موقع تيك توك، مجموعة من الأسرى الإسرائيليين لدى حماس وهم يودعون أعضاء الحركة بالابتسامات والتلويح قائلين لهم "Goodbye".

وأوضح مقطع الفيديو أن الأسرى الإسرائيليين بكامل هيئتهم دون المساس بأي ضرر لهم، مع توفير غطاء لهم يساعدهم على التدفئة في أجواء البرد لحين وصولهم لذويهم.

انتهاء الهدنة

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الجمعة عن استئناف القتال في غزة ضد حركة حماس بعد انتهاء الهدنة بين الطرفين والتي استمرت لمدة أسبوع، زاعما أن حماس خرقت الهدنة بإطلاقها صاروخًا تجاه إسرائيل.

وبدأت إسرائيل بهجوم وحشي بالفعل على مناطق في قطاع غزة من بينها منطقة أبو إسكندر شمال المدينة ومنطقة خان يونس وغيرهم. وذلك بالمدفعية وغارات جوية عديدة.

فيما أفاد موقع العربية أن مراسلها أكد اطلاق 9 رشقات صاروخية من غزة تجاه مستوطنات الغلاف منذ انتهاء الهدنة. كما تم إطلاق صفارات الإنذار جنوب إسرائيل مع أنباء لسقوط صاروخي في عسقلان.