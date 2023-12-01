الانتخابات الرئاسية.. اللجان تشهد توافدا كبير للجالية المصرية في السعودية

قال أحمد علي، عضو الاتحاد العام للمصريين بالخارج في السعودية، إن عملية الاقتراع في الانتخابات الرئاسية بالسفارة المصرية في المملكة العربية السعودية قد بدأت، متابعا: أول أيام عملية الاقتراع يوافق عطلة رسمية بالسعودية.



وأضاف أحمد علي خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن المقار الانتخابية في السعودية تشهد توافد أعدادا كبيرة جدا من أبناء الجالية المصرية، الذين حضروا مبكرا قبل فتح اللجان بحوالي 60 دقيقة خلف السفارة المصرية في السعودية.



وأكمل السفارة المصرية بالسعودية أزالت كل المعوقات أمام أبناء الجالية المصرية، ووفرت ممرات خاصة لذوي الهمم وكبار السن والنساء.

وأشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات وفرت الكثير من التسهيلات خلال عملية الاقتراع، متابعا: الهيئة مكنت المصريين من التصويت بالرقم القومي أو صورة منه أو جواز سفر ساري.



