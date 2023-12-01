الجالية المصرية في روسيا تتحدى برودة الطقس للتصويت بالانتخابات الرئاسية

قال أيمن العيسوي، رئيس الجالية المصرية في روسيا، إنه تم فتح صناديق الاقتراع بداية من الساعة التاسعة بتوقيت روسيا، متابعا: السفارة تعمل على إراحة المواطنين.



وأضاف أيمن العيسوي، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أنه بالرغم من برودة الطقس إلا أن المصريين توجهوا إلى اللجان، للانتخاب واختيار الرئيس القادم لمصر.

واسترسل: اليوم عمل رسمي في روسيا وبداية من الغد سيكون هناك إقبال أكثر من قبل الجالية، منوها بأن السفارة على تواصل مستمر مع الجالية.