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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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فاتن عبد المعبود: المصريين بالخارج توجهوا إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم

الإعلامية فاتن عبد
الإعلامية فاتن عبد المعبود

قالت الإعلامية فاتن عبد المعبود، إن المصريين في الخارج توجهوا إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

 

وأضافت فاتن عبد المعبود، خلال تقديمها برنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد” والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن الانتخابات هي استحقاق دستوري، والانتخابات تبدأ من اليوم حتى يوم الأحد ٣ ديسمبر.

ولفتت إلى أن التصويت يبدأ في اللجان من الساعة ٩ صباحا وحتى الساعة ٩مساءا بتوقيت كل دولة.

ونوهت بأن الاقتراع يتم داخل 137 لجنة بالسفارات والقنصليات المصرية، داخل 121 دولة على مستوى العالم.

الانتخابات الرئاسية المصريين في الخارج الإعلامية فاتن عبد المعبود الانتخابات اخبار التوك شو

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