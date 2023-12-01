عصام سعد: 8 قوافل طبية بقرى منفلوط وأسيوط والفتح خلال ديسمبر

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن تنظيم 8 قوافل علاجية طبية شاملة خلال شهر ديسمبر 2023 وفقاً لخطة مديرية الصحة والسكان وبالتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن وذلك لتقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية للمواطنين تفعيلاً للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لافتاً إلى توفير الكشف والعلاج والتحليل والأشعة ولإصدار قرارات على نفقة الدولة وتحويلات للمستشفيات العامة والمركزية وصرف العلاج بالمجان تنفيذاً لتوجهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية مشيراً إلى أهمية التعاون بين كافة الجهات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني في تقديم الخدمات وتطوير أخرى بمختلف القطاعات خاصة بالقرى والنجوع المحرومة.



وأوضح الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط إن القوافل الطبية العلاجية متواصلة ومستمرة بالقرى والنجوع وفقاً للخطة الموضوعة وبرعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان وبناءاً على تعليمات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بالاهتمام لتقدم خدمات للمواطنين خاصة في الأماكن البعيدة والنائية لافتاً إلى تنظيم 8 قوافل علاجية طبية شاملة بقرى مركزي منفلوط والفتح خلال الفترة من 2: 27 ديسمبر القادم مضيفاً إنه سيتم تنظيم قافلة طبية بقرية بني غالب يومي 2 ، 3 ديسمبر ، وقافلة بقرية جحدم خلال يومي 5 ، 6 من الشهر القادم ، وأخرى بقرية اسكندرية التحرير يومي 9 ، 10 ديسمبر بالإضافة إلى تنظيم قافلة طبية شاملة يومي 12 ، 13 ديسمبر القادم بمدينة أسيوط الجديدة ، ويومي 16 ، 17 ديسمبر بقرية الشيخ سويف بمركز الفتح ، ويومي 19 ، 20 من الشهر القادم بقرية العدر بمركز أسيوط ، و23 ، 24 ديسمبر بقرية الحساني التابعة لمركز أسيوط فضلاً عن قافلة بقرية المطيعة التابعة لمركز أسيوط يومي 26 ، 27 من نفس الشهر.