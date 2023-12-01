لقاءات بـ ثقافة الفيوم حول المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية

نظم فرع ثقافة الفيوم، مجموعة متنوعة من اللقاءات الثقافية والتوعوية ضمن البرنامج الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، للتوعية بالمشاركة الإيجابية والفعالة في الاستحقاقات الانتخابية.

وشهدت مكتبة الطفل والشباب بطامية محاضرة بعنوان "الدولة بين الماضي والحاضر"، بحضور عدد كبير من طالبات المدارس الثانوية الأزهرية، تحدث فيها الكاتب والمؤرخ محمد حافظ أغا، عما شهدته الدولة من إنجازات حديثة، والتطورات التي حدثت في مصر في الفترة الأخيرة من مشروعات قومية، ومبادرات تخدم حياة المواطن، كمبادرة "حياة كريمة"، واهتمام الدولة بقطاع التعليم والصحة، وإطلاق المبادرات في هذا المجال مثل مبادرة "مصريون أصحاء"، ومبادرة ١٠٠ مليون صحة، كما تحدث عن أهمية المشاركة في الانتخابات وأنه واجب وطني على كل فرد في ظل الأحداث الأخيرة.

على جانب آخر عقدت مكتبة منية الحيط محاضرة بعنوان "أهمية المشاركة السياسية للشباب"، بمركز شباب منية الحيط، أكد خلالها مصطفى محمد محمود مدير المكتبة، على أهمية التمثيل الإيجابي والفعال للشباب، كونهم بمثابة الشريحة الأكبر فى المجتمع، ولهم دور حيوي وفعال فى مختلف المجالات التى تبنى مجتمعات قوية، ومستقرة، كما أشار إلي أهمية المشاركة الفعالة فى الانتخابات لأنها واجب وطني على كل مصري.

جاءت الفعاليات ضمن الأنشطة المقامة بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد برئاسة لاميس الشرنوبي، والمنفذة من خلال فرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل.





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