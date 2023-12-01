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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

منطقة وعظ بني سويف تنظم ندوة عن أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية

صدى البلد

تحت رعاية الدكتور محمد هاني غنيم  محافظ بني سويف  " نظمت منطقة وعظ بني سويف، ندوة دينية بالتعاون والتنسيق مع الوحدة  المحلية لمركز ومدينة ببا ، للتوعية بأهمية المشاركة في الاستحقاقات الدستورية والانتخابات الرئاسية ، وذلك  بحضور : الشيخ محمد سعيد يوسف الواعظ والمنسق الإعلامي لمنطقة وعظ بني سويف ،  حمدي يونس رئيس قرية صفط راشين  ، وتحت إشراف رئيس الوحدة المحلية  مدحت صلاح ، وفضيلة الشيخ رضا محمد عبدالحليم المدير العام للمنطقة 

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وخلال فعاليات الندوة التي عُقدت بمقر الوحدة المحلية لقرية صفط راشين، أكد الشيخ محمد سعيد أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية تعتبر بمثابة واجب وطني وديني ، ينبغي للجميع أن يقوموا بأدائه تجاه بلدهم في الوقت الذي يحتاج فيه الوطن إلى التماسك والتكاتف كلنا يد واحدة لبناء وطننا الحبيب قيادة وشعبا وجيشا وأمنا وأزهرا وكنيسة الجميع دون استثناء

كما تناولت الندوة، أهمية المشاركة في الاستحقاق الدستوري  المتمثل في الانتخابات الرئاسية التي من المقرر إجراؤها  "في الداخل" بداية من 10 ديسمبر الجاري ، ولمدة 3  أيام ، تحت إشراف قضائي ، والتي تسبقها  أعمال الاقتراع والتصويت في الخارج بداية من الجمعة 1 ديسمبر 2023  ولمدة 3 أيام.

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