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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بني سويف.. افتتاح مسجدين بتكلفة 1.4 مليون جنيه

صدى البلد

أناب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف  ، رؤساء مركزي بني سويف والواسطى، في افتتاح مسجدين بقرية ونا القس، وعزبة إسلام بإهناسيا الخضراء، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف التي تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لتطوير ورفع كفاءة وإنشاء المساجد، وإعمار بيوت الله.

افتتح حمادة راضي رئيس مركز ومدينة الواسطى مسجد أبو بكر الصديق بونا القس " بعد إحلاله وتجديده " على مساحة 430 مترًا، يشمل طابقين (أرضي أول علوي)، بتكلفة إجمالية 3 ملايين جنيه "جهود ذاتية"، وقد ألقى خطبة الجمعة فضيلة الشيخ محمد أبو غزالة مدير أوقاف الواسطى، والتي كانت تحت عنون "الحذر واليقظة والإعداد في القرآن الكريم"، وذلك بحضور أحمد الديب رئيس مجلس قروي إنفسط وعدد من القيادات الدعوية والتنفيذية بالمركز، وبعض المواطنين من أهالي القرية.

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كما افتتح هاني الجويلي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، مسجد الرحمن بعزبة إسلام التابعة لمجلس قروي إهناسيا الخضراء، "بعد صيانته وترميمه " على مساحة 260 متراً وبتكلفة زادت عن 400 ألف حنيه، خطة الوزارة وذلك في حضور مدير أوقاف بني سويف، ورئيس قرية اهناسيا الخضراء ومفتشي الإدارة، وجموع المواطنين.

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الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بني سويف رئيس الوحدة المحلي رئيس مجلس غنيم محافظ بنى سويف

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