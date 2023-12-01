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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سكرتير مساعد لبني سويف يتفقد أعمال المرحلة كوبرى مزلقان طريق الواسطى /الفيوم

صدى البلد

تفقد اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد لمحافظة بني سويف، أعمال المرحلة الأولى من مشروع إنشاء كوبري أعلى مزلقان سكة حديد "الفيوم/ الواسطى" ، وذلك بحضور رئيس المدينة حمادة راضي ومسؤولو الشركة المنفذة للمشروع.

   
حيث تابع السكرتير العام المساعد سير  ومستجدات الأعمال بالمشروع، الذي يتم تنفيذه على مرحلتين، ويتضمن  إنشاء عدد 2 كوبري سيارات بطول إجمالي 750 مترًا لكل كوبري، الأول في اتجاه الواسطى / بني سويف، والثاني اتجاه بني سويف / الواسطى بعرض 2 حارة بإجمالي عرض 10 أمتار لكل كوبري، بجانب إنشاء طريق خدمة سطحى بعرض 5 أمتار، لتسهيل حركة الدخول والخروج من مدينة الواسطى

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وناقش السكرتير العام المساعد الموقف التنفيذي والأعمال التي تم تنفيذها ، والإجراءات الجاري اتخاذها  للانتهاء من المرحلة الأولى والإعداد للتجهيز والبدء في تنفيذ أعمال المرحلة الثانية ، مشيراً  إلى تكليفات المحافظ بالمتابعة المستمرة  لسير العمل بالمشروع وتذليل كافة المعوقات والتنسيق بين الجهات ذات الصلة ، خاصة  فيما يتعلق بنقل وتغيير خط الكهرباء الواقع بمحيط الأعمال

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