بعد عودة 110 منهم.. جيش الاحتلال يكشف تفاصيل الأسرى المتبقين لدى حماس

أعلن الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الجمعة، أن 137 من الأسرى لا يزالون محتجزين في قطاع غزة بعد عودة 110 إلى ديارهم.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال المتحدث باسم حكومة الاحتلال، إيلون ليفي، إن من بين أولئك الذين لا يزالون في الأسر بعد نهاية الهدنة يوم الجمعة 115 رجلا و20 امرأة وطفلين.

وأضاف أن 10 من الرهائن يبلغون من العمر 75 عاما فأكثر.

ويشتمل الـ 137 المحتجزين على 126 إسرائيليا و11 مواطنا أجانب، بما في ذلك ثمانية من تايلاند.

وأشار ليفي إلى أن أصغر رهينة، كفير بيباس البالغ من العمر 10 أشهر، وشقيقه أرييل البالغ من العمر 4 سنوات وأمهم شيري من بين الرهائن؛ مشيرا إلى أن جيش الاحتلال يحقق في ما قالته حماس بأن الأولاد وأمهم قتلوا.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أنه يتأهب للمرحلة القادمة من الحرب.

وصرح المتحدث باسم وزارة الصحة بارتفاع ضحايا مجازر الاحتلال الاسرائيلي خلال ثلاث ساعات من انتهاء الهدنة الى استشهاد 32 مواطنا واصابة العشرات بجراح مختلفة معظمهم من الأطفال والنساء.

وفي وقت سابق من اليوم، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أنه قد تم إطلاق العديد من الصواريخ من غزة قبل الساعة 7 صباحا مباشرة، مما أدى إلى دوي صفارات الإنذار في مستوطنة هوليت الجنوبي.