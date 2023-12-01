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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الشرقية.. قوافل طبية متعددة التخصصات للمواطنين بقرى الإبراهيمية ومنيا القمح

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ان الدولة تولي اهتماماً كبيراً بصحة المواطنين وتسعي الي لتحسين منظومة الصحة والرعاية الطبية  المقدمة لهم لرفع المعاناة والألم الذى يتعرضون له، مشيراً إلى أن المبادرات والقوافل الطبية المختلفة كشفت إهتمام الدولة بصحة المواطن وسعيها لتوفير بيئة صحية مناسبة له.

أشاد المحافظ بدور اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء بالتعاون مع المحافظة ومؤسسة بنك الشفاء المصري في تنظيم قوافل طبية متعددة التخصصات خلال الفترة من 27 إلى 30 نوفمبر استهدفت تقديم الخدمة الطبية والعلاجية لما يقرب من 5000 مواطن من أبناء مركزي الابراهيمية ومنيا القمح وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان.

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أضاف محافظ الشرقية قيام مؤسسة بنك الشفاء المصري بتزويد القوافل متعددة التخصصات بالاطقم الطبية والأجهزة والمعدات والأدوات اللازمة لإجراء الكشف الطبي علي المرضي  في تخصصات ( رمد -  عظام – أطفال – جلدية – أنف واذن وحنجرة ) بجانب إجراء تحليل الكشف المبكر عن سكر الاطفال.

ثمن المحافظ دور الأطباء والعاملين المشاركين في القوافل الطبية في تقديم  الخدمات الطبية والعلاجية لعدد 2170 في تخصصات العظام والباطنه والجلدية والأطفال والأنف والاذن والحنجرة بجانب توقيع الكشف الطبي علي 1237 بعياده الرمد  و 650 طفل بعياده الكشف المبكر علي مرض السكر مؤكدا علي ضرورة استمرار تنظيم القوافل الطبية والعلاجية للوصول الي الأماكن المحرومة والتي تعاني من نقض في الخدمات الطبية المقدمة لبناء مجتمع صحي وسليم.

الاطقم الطبية الخدمات الطبية والعلاجية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الخدمة الطبية والعلاجية الشفاء المصري اللجنة الطبية العليا والاستغاثات القوافل الطبية بنك الشفاء المصرى بمجلس الوزراء

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