غدا.. بدء تفعيل قيمة التعاون بمعاهد الشرقية ضمن مبادرة أنا الراقي بأخلاقي

قال الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، إن المنطقة نجحت في تفعيل أنشطة وفعاليات مبادرة أنا الراقي بأخلاقي، علي الوجه الأكمل في أسبوعها الثامن للعام الحالي 2024/2023 فقد تم تناول سلوك النظافة لمرحلة رياض الأطفال ،وكذلك قيمة الأمانة للمرحل الابتدائية والإعدادية والثانوية.

وأضاف منسق المنطقة، أنه تم تفعيل عدد من الأنشطة الفنية والثقافية َوالدينية قام الطلاب بتنفيذها عبرمختلف الإدارات التعليمية بإشراف ومتابعة من منسقي الإدارات، وشيوخ المعاهد والمعلمين المعنيين مشيراً إلى أنه تضمنت فقرات الإذاعة الصباحية على مدار الأسبوعين بجميع المعاهد فقرات متنوعة لسلوك النظام لمرحلة رياض الأطفال وقيمة الأمانة لباقي المراحل الدراسة.

وأشار إلى أن بعض الطلاب بإدارات العاشر من رمضان ، بلبيس، كفرصقر، مشتول السوق قدموا فقرات مسرحية وأنشطة فنية ومجسمات تعكس مظاهر النظام والأمانه، كما قامت الطالبات بمعهد فتيات اسماعيل غنيم الإعدادي ، التابع لإدارة فاقوس بتصميم مطويات وصحف حائط وبعض الرسومات التي تتناول قيمة الأمانة بمساعدة منسقة المعهد وفي إدارة منشأة أبوعمر قام الطلاب بترجمة معاني النظام والأمانة إلى اللغة الإنجليزية كما قام التلاميذ بتنفيذ محادثات قصيرة باللغة الإنجليزية تعكس صور الأمانة .

كما قامت إدارات الحسينية ، أبو حماد أبوكبير، شرق وغرب الزقازيق بنقل فعاليات الإذاعة الأزهرية وطابور الصباح من خلال البث المباشر علي صفحات المعاهد وفي إدارة هيهيا تم إقامة دوري لكرة القدم بعنوان «أنا الراقي بأخلاقي» وتم بث مباريات الأدوار النهائية على صفحات التواصل الاجتماعي وفي إدارة أولاد صقر نجح منسق الإدارة في تفعيل أنشطة المبادرة بجميع المعاهد من خلال عدد من المتابعات الميدانية وإقامة العديد من الندوات بمقر تلك المعاهد.

وفي إدارة منيا القمح قام معهد العزيزية بتصميم جداريات لأنشطة المبادرة على أسوار المعهد وفي إدارة ديرب نجم قام تلاميذ وطلاب معاهد برامكيم الابتدائي وبنين المناصافور الاعدادي وفتيات صافور الثانوي بتفعيل عدد من المسرحيات التفاعلية لترسيخ قيمة الأمانة أشاد بها الجميع.

وأشار منسق المنطقة أنه اعتبارا من البست ٢ ديسمبر ٢٠٢٣م نبدء تفعيل قيمة التعاون وهي آخر قيم المبادرة للفصل الدراسي الأول.

وتهدف المبادرة التي أطلقها قطاع المعاهد الأزهرية الأزهرية، إلى ترسيخ القيم التربوية والأخلاق الحميدة لدى طلاب الأزهر الشريف بمعاهد الشرقية ليكون قدوة للجميع فضلاً عن مواجهة الانحرافات السلوكية على جميع الأصعدة والتصدي لها بالوسائل الممكنة كافة.