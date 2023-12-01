انطلاق القافلة الدعوية بمساجد مدينة الحسنة بوسط سيناء

انطلقت فعاليات القافلة الدعوية ، اليوم ، بمساجد الأوقاف بمدينة الحسنة شمال سيناء، بحضور فضيلة الشيخ محمود مرزوق مدير مديرية أوقاف شمال سيناء ، والشيخ عبد الباقى جودة مدير الدعوة، و الشيخ حسين البنديرى مدير المتابعة والشيخ اسلام أحمد عبد اللطيف مدير إدارة الإدارات، و الشيخ سيد أحمد مدير إدارة أوقاف الحسنة.، و الشيخ محمد شبانة إمام وخطيب المسجد.

مسجد الرحمن :



وقد تم تنفيذ الفعاليات اليوم الجمعة بمسجد " الرحمن بإدارة أوقاف الحسنة ..حيث شارك في القافلة كل من:



- الشيخ محمود أحمد مرزوق ، مدير المديرية ، مسجد الرحمن، الحسنة.

- الشيخ / عبد الباقي جوده فرج عبد العال، مدير الدعوة، مسجد النور ، الحسنة.

- الشيخ / إسلام احمد عبد اللطيف محرم، مدير إدارة الإدارات، مسجد الشهيد مطاوع - الحسنة.

- الشيخ / حسين السيد حسين البنديري، مدير المتابعة، مسجد السلام -الحسنة.

- الشيخ/ أحمد عبد الله سليمان عبد الجليل، إمام وخطيب ، مسجد التوحيد - الحسنة.

- الشيخ / عادل مصطفى السيد محمود، إمام وخطيب، القرية الرائدة - الحسنة.

- الشيخ / محمد محمد أحمد البدوي، إمام وخطيب ، القرية النموذجية - الحسنة.

- الشيخ رمضان احمد على إسماعيل، إمام وخطيب، مسجد عمر بن الخطاب الحسنة.

- الشيخ / محمد محمود محمود أحمد، إمام وخطيب، مسجد الكبير - الحسنة.

- الشيخ / إسلام أحمد جوده عبد العظيم، إمام وخطيب، مسجد الرحمن - ك ٦٤ الحسنة.

