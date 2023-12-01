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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انطلاق القافلة الدعوية بمساجد مدينة الحسنة بوسط سيناء

انطلاق القافلة الدعوية
انطلاق القافلة الدعوية بمساجد الحسنة

انطلقت فعاليات القافلة الدعوية ، اليوم ، بمساجد الأوقاف بمدينة الحسنة شمال سيناء،   بحضور  فضيلة الشيخ محمود مرزوق مدير مديرية أوقاف شمال سيناء  ، والشيخ عبد الباقى جودة مدير الدعوة، و الشيخ حسين البنديرى مدير المتابعة  والشيخ اسلام أحمد عبد اللطيف مدير إدارة الإدارات، و الشيخ سيد أحمد مدير إدارة أوقاف الحسنة.، و الشيخ محمد شبانة إمام وخطيب المسجد.

 

مسجد الرحمن :

وقد تم تنفيذ الفعاليات  اليوم الجمعة  بمسجد " الرحمن بإدارة أوقاف الحسنة ..حيث شارك في القافلة كل من:


- الشيخ محمود أحمد مرزوق ، مدير المديرية ،  مسجد الرحمن، الحسنة.
- الشيخ / عبد الباقي جوده فرج عبد العال، مدير الدعوة، مسجد النور ، الحسنة.
- الشيخ / إسلام احمد عبد اللطيف محرم، مدير إدارة الإدارات، مسجد الشهيد مطاوع - الحسنة.
- الشيخ / حسين السيد حسين البنديري، مدير المتابعة، مسجد السلام -الحسنة.
- الشيخ/ أحمد عبد الله سليمان عبد الجليل، إمام وخطيب ، مسجد التوحيد - الحسنة.
- الشيخ / عادل مصطفى السيد محمود، إمام وخطيب، القرية الرائدة - الحسنة. 
 - الشيخ / محمد محمد أحمد البدوي، إمام وخطيب ، القرية النموذجية - الحسنة.
- الشيخ رمضان احمد على إسماعيل، إمام وخطيب، مسجد عمر بن الخطاب الحسنة.
- الشيخ / محمد محمود محمود أحمد، إمام وخطيب، مسجد الكبير - الحسنة.
- الشيخ / إسلام أحمد جوده عبد العظيم، إمام وخطيب، مسجد الرحمن - ك ٦٤ الحسنة.
 

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