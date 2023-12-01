حملة السيسي تشارك في مؤتمر حاشد لـ حماة الوطن بالغربية

شارك أعضاء هيئة مكتب الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بمحافظة الغربية فى المؤتمر الجماهيرى الحاشد لفلاحى مصر بحزب حماة الوطن بقاعة المؤتمرات بجامعة طنطا بحضور اللواء طارق نصير الأمين العام لحزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ ولفيف من قيادات الحزب والكتاب والصحفيين ونواب مجلسى الشعب والشورى.



ومن جانبه أكد عضو الحملة الرسمية للحملة الانتخابية النائب أحمد الجحش وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب وأمين حزب حماة الوطن في محافظة الغربية، خلال المؤتمر أن الرئيس السيسى لبى نداء الملايين فى 2013 وحمى الدولة المصرية وضحي من أجلها، وشهدت هذه الفترة العديد من الإنجازات العملاقة في كافة المجالات.

وأضاف لقد شهدنا جميعا داخل محافظة الغربية، الطفرة الكبيرة في كافة المجالات والصناعة والتجارة والزراعة، فضلاً عن مشروعات حياة كريمة التي شهدتها قرى الريف المصري وحولت تلك القري إلى مدن، موضحاً أن أهالي محافظة الغربية علي وعي كامل بما فعله الرئيس وسيشاركون بكل قوة فى الانتخابات لدعمه وتكملة مسيرة الخدمات.