عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة طنطا تعقد 24 ندوة للتوعية بالمشاركة في انتخابات الرئاسة .. صور

جامعة طنطا
جامعة طنطا

نظمت جامعة طنطا الأسبوع الماضي 24 ندوة توعوية بجميع كليات الجامعة والمدن والمستشفيات الجامعية، ومراكزها الرئيسية، للتوعية بأهمية مشاركة الطلاب فى الانتخابات الرئاسية، بمشاركة أكثر من 30 ألف طالب من مختلف الكليات.

جامعة طنطا: 3 ندوات لتوعية الطلاب بأهمية المشاركة بالانتخابات الرئاسية

شملت الندوات التى تم تنظيمها واستضافتها، ندوتين لمؤسسة حياة كريمة لنشر ثقافة العمل التطوعي، وتنمية وعي الطلاب بحجم الإنجازات وجهود الدولة التنموية، و تنظيم ندوة تثقيفية بعنوان الأمن القومي المصري-التحديات والمخاطر ، حاضر فيها اللواء أركان حرب الدكتور سمير فرج مدير إدارة الشئون المعنوية الأسبق والخبير العسكري ومحافظ الأقصر الأسبق، وتنظيم ندوة حوارية بعنوان "المشاركة حياة" الانتخابات الرئاسية … شارك خليك إيجابي، بالتعاون مع تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، وتنظيم  ندوة حوارية بعنوان "دور الرياضيين في المشاركة السياسية" بحضور أعضاء مجلس إدارة الإتحاد المصري لكرة القدم، ونخبة من نجوم كرة القدم المصرية، وندوات بجميع كليات الجامعة وندوتين بالمدن الجامعية وال3 ندوات بمستشفيات طنطا الجامعية.

محافظ الغربية: مشروعات الطرق والرصف من شرايين التنمية

أكد الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا أن تنظيم الجامعة لهذه الندوات يأتى فى إطار المسؤولية المجتمعية للجامعة والتزامها بدورها المجتمعى والتوعوي فى تنمية وعى وثقافة طلابها ضمن خطتها الاستراتيجية فى المحور الثالث، موضحا أن الجامعة سطرت ملحمة فى ايام معدودة، قبل أيام من بدء العرس الديمقراطي للاستحقاق الدستورى المتعلق بالانتخابات الرئاسية، التى ستكون أيام للوفاء للوطن ورد الجميل نحو كل ما تقوم به الدولة المصرية فى إعداد وتنشئة جيل قادر على مواجهة التحديات التى تواجه الوطن، علاوةً على توعية الطلاب بتأثير المشاركة فى الانتخابات الرئاسية في صنع الحاضر والمستقبل تحقيقاً لدور مصر الرائد، وظهورها بصورة مشرفة أمام العالم، مضيفاً أن مشاركة الطلاب لم تقتصر فقط على المشاهدة وانما امتدت لتشمل مشاركتهم فى الحوار وطرح كافة التساؤلات التى تم الاجابة عليها من المتخصصين فى جميع المجالات.

IMG-20231201-WA0019
IMG-20231201-WA0019
IMG-20231201-WA0018
IMG-20231201-WA0018
IMG-20231201-WA0020
IMG-20231201-WA0020
IMG-20231201-WA0021
IMG-20231201-WA0021
IMG-20231201-WA0017
IMG-20231201-WA0017
الاستحقاق الدستوري القادم الأحزاب والسياسيين بالمدن الجامعية بالانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسية تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين تنسيقية شباب الاحزاب تنس دكتور محمود ذكي دكتور سمير فرج رئاسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة تعلنها رسميا| أزمة الدولار إلى زوال .. صدمة السوق السوداء وهذا سعره الآن

إصابة مزمنة.. نجم الأهلي السابق يثير قلق جماهير الأحمر على إمام عاشور

مقابل زيزو..4 صفقات سوبر على أعتاب الزمالك بينهم مهاجم دولي

أزمة السكر تودع المصريين والكيلو بـ 24 جنيهًا.. مفاجأة قوية خلال أيام

تنبيه عاجل من الأرصاد للمواطنين حتى نهاية الأسبوع بشأن الأمطار.. فيديو

محدش يجرؤ | منشور صادم من عبد الملك يخص الزمالك

الحكومة تحدد موعد انتهاء أزمة السكر رسميًا.. إجراءات عاجلة لضبط الأسعار

من “هربيك” إلى “قبلت اعتذارك”| القصة الكاملة لصلح عمرو أديب ومحمد رمضان.. وتدخل سعودي حل الأزمة

موضوعات متعلقة

الداخلية تعيد لاب توب لمالكه بعد فقده بمحطة قطارات طنطا

ترشيحاتنا

وزير النقل: تطوير الموانئ المصرية رفع مؤشر الأداء اللوجستي 11 مركزا

القاهرة الإخبارية: نقل مصابي قصف الاحتلال إلى مستشفى ناصر في خان يونس

أرخص 5 سيارات زيرو في مصر .. مواصفات وأسعار وصور

السفارة المصرية في لوس أنجلوس تبدأ التصويت فى الانتخابات الرئاسية 2024

المصري يزيح الزمالك للمركز السابع | اِعرف ترتيب الدوري

لحظة عودة شاحنات المساعدات من غزة إلى معبر رفح بعد إفراغ حمولتها.. فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل ميني بان كيك| أحلى وأرخص من المحلات

رقم غير متوقع.. سعر فستان نادين نسيب نجيم في دبي يثير الجدل

أغلبها في الساقين.. أعراض تحذيرية واضحة تدل على ارتفاع الكوليسترول بالدم

10 فوائد لتناول عين الجمل يوميا

فيديو

بصورة مفاجئة.. محمد رمضان يعتذر لـ عمرو أديب والأخير يرد

جد الطفلة الشهيدة ريم «روح الروح» يعثر على ألعابها وسط الركام.. شاهد

هجوم غير مسبوق.. إسرائيل على علم بهجوم حماس منذ أكثر من عام

اللي هيحاسبني ربنا.. هجوم شديد على مروة عبد المنعم بسبب ابنتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : غزة وارتفاع وتيرة الموت

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب : نحو مجتمع المعرفة والابتكار

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : عودة الحرب .. جريمة مشتركة سافرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : صراع الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. وشرعية الأمر الواقع

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: احذر الحرابي

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: دور قطاع الألبان في تطوير الصناعات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ليتهم تعلموا الدرس!

اﻟﻤﺰﻳﺪ