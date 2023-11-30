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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية: مشروعات الطرق والرصف من شرايين التنمية

صدى البلد

أعلن الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، استكمال خطة الرصف والتطوير ورفع كفاءة الشوارع والميادين العامة بجميع مراكز ومدن المحافظة، تنفيذا لخطة الدولة وتوجيهات القيادة السياسية باستكمال مشروعات الطرق والرصف والصيانة المستمرة للطرق، باعتبارها شرايين التنمية ضمن خطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030م .

 

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جاء ذلك خلال الجولة المسائية التي قام بها المحافظ لمتابعة تطوير شارع النحاس وتطوير أرض المجزر القديم وتحويلة إلى حملة ميكانيكية بطنطا.

بدأت الجولة بمتابعة أعمال التطوير بشارع النحاس والتي تشمل توسعة الشارع وإعادة رصفه وتركيب بلدورات ، وزرع أشجار في الجزيرة الوسطى ورفع كفاءة أعمدة الإنارة العامة، نظرا لأهمية الشارع الحيوية الذي يساهم في معالجة الكثير من المشكلات المرورية، ويحقق السيولة المرورية في المنطقة الناتجة عن خروج عدد كبير من الموظفين والطلاب، وأشار المحافظ أن تطوير الشارع لحل مشكلات الازدحام والتيسير على المواطنين في المقام الأول، وتحقيقا للمظهر الحضاري اللائق.

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واختتم المحافظ جولته بتفقد أعمال التشطيبات النهائية بمشروع المجزر القديم والذي تحول إلى حملة ميكانيكية والمقرر الانتهاء منه وافتتاحه خلال أيام.

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