رئيس جامعة طنطا يستقبل أعضاء الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

استقبل رئيس جامعة طنطا الدكتور محمود ذكى وفد من أعضاء ومنسقى الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي منذ قليل بحضور النائب محمد عريبى والنائب أحمد الجحش والنائبة دعاء عريبى والدكتورة زينب سامى وأيه ياسر حيث وجه الوفد خلال اللقاء الشكر لرئيس الجامعة على جهوده فى توعية شباب الجامعة من خلال تعزيز الأمن القومى ودعم المشاركة السياسية للشباب فى الانتخابات وتذليل اى معوقات للمغتربين لتسهيل إجراءات الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ومن جانبه أكد الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا أن الرئيس لديه تاريخ ورصيد هائل مع المصريين ويثق تمام الثقة فى القيادة السياسية الحكيمة التى استطاعت أن تعبر بنا من مرحلة 2013 عقب ثورة 30 يونيو أكبر أزمة فى تاريخ مصر الحديثة واستعادة الهوية وتفاعل الشعب مع السيد الرئيس فى وقتها لمنع محاولات تدمير وسرقة الوطن يستطيع أن يعبر بنا اى تحديات قادمة مؤكدا على أهمية دور الشباب وخاصة شباب الجامعات فى الانتخابات الرئاسية المقبلة حيث نظمت الجامعة العديد من الندوات والمؤتمرات التى تؤكد على أهمية المشاركة السياسية ورفع الوعى السياسي والقومى لدى الشباب وقمنا بتخصيص لجان للمغتربين من الشباب للإدلاء بأصواتهم.



وأضاف رئيس جامعة طنطا أنه على ثقة كبيرة من نزول المصريين وبكثافة فى الانتخابات المقبلة لأن المصريين لديهم الوعى الكافى أمام التحديات والضغوطات التى تواجهنا فى المرحلة الحالية لذلك هم على دراية كافية أن المشاركة والنزول حائط صد ودرع لمواجهة تلك التحديات مشيرا إلى أن مانقوم به فى خدمة الوطن ولديه الثقة أن ايام الانتخابات سوف تشهد زخم كبير من جموع المصريين .