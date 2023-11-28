محافظ الغربية يستكمل جولاته التفقدية لمتابعة التجهيزات بالمقرات الانتخابية بمركز ومدينة زفتى

استكمل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية جولاته الميدانية لمتابعة التجهيزات بالمقرات الانتخابية في المحافظة وذلك للاطمئنان على جاهزيتها، والوقف على مدى جاهزية المقار التي تم اختيارها لعقد اللجان الانتخابية بداخلها ومتابعة اعمال رفع كفاءتها، موجها باتخاذ جميع الإجراءات والتجهيزات اللازمة، وتوفير كل أوجه الدعم لخدمة العملية الانتخابية.

حيث قام محافظ الغربية بجولة تفقدية مساء اليوم لمتابعة التجهيزات بمركز ومدينة زفتى، مؤكدا أن المحافظة وكافة أجهزة الدولة تقوم بدورها في تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستي، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات خلال الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها في الفترة من 10-12 ديسمبر المقبل.

بدأت الجولة بمدينة زفتى حيث تفقد المحافظ مقر اللجنة الانتخابية بالإدارة الزراعية بشارع الجيش القبلي موجها بالانتهاء من كافة أعمال الصيانة باللجنة وتجهيزها بالشكل المناسب لضمان راحة المواطنين، ثم تابع المحافظ جولته بتفقد اللجنة الانتخابية بمركز شباب منية المباشرين، موجها بتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين من أدوات ومستلزمات، واختتم المحافظ جولته بتفقد مركز شباب الشهيد هاني لطفي حرك بشبرا اليمن.

كما شدد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية على تهيئة الأجواء المناسبة أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر وتحويل هذا الحدث إلى عرس ديمقراطي حقيقي من خلال إنهاء كافة أعمال النظافة العامة داخل وخارج اللجان مع رفع كفاءة دورات المياه العمومية والمرافق العامة من كهرباء ومياه شرب وصرف صحي، بالإضافة إلى أن تكون جميع اللجان بالدور الأرضي لتسهيل عملية دخول المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والسيدات، فضلا على توفير كافة وسائل الراحة من المظلات والمقاعد ووسائل التهوية المناسبة، وأيضا كراسي متحركة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن.

وحث الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، المواطنين على المشاركة في الانتخابات وممارسة حقهم الدستوري، مؤكدا أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني على الجميع وعلى المواطن أن يدرك أن مشاركته لها دور إيجابي في مسيرة الوطن الديمقراطية.

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