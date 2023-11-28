عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يستكمل جولاته التفقدية لمتابعة التجهيزات بالمقرات الانتخابية بمركز ومدينة زفتى

محافظ الغربية
محافظ الغربية

استكمل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية جولاته الميدانية لمتابعة التجهيزات بالمقرات الانتخابية في المحافظة وذلك للاطمئنان على جاهزيتها، والوقف على مدى جاهزية المقار التي تم اختيارها لعقد اللجان الانتخابية بداخلها ومتابعة اعمال رفع كفاءتها، موجها باتخاذ جميع الإجراءات والتجهيزات اللازمة، وتوفير كل أوجه الدعم لخدمة العملية الانتخابية.

txt

تنظيم ندوتين بـ طب طنطا للتوعية بأهمية مشاركة الطلاب بالانتخابات الرئاسية

حيث قام محافظ الغربية بجولة تفقدية مساء اليوم لمتابعة التجهيزات بمركز ومدينة زفتى، مؤكدا أن المحافظة وكافة أجهزة الدولة تقوم بدورها في تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستي، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات خلال الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها في الفترة من 10-12 ديسمبر المقبل.

بدأت الجولة بمدينة زفتى حيث تفقد المحافظ مقر اللجنة الانتخابية بالإدارة الزراعية بشارع الجيش القبلي موجها بالانتهاء من كافة أعمال الصيانة باللجنة وتجهيزها بالشكل المناسب لضمان راحة المواطنين، ثم تابع المحافظ جولته بتفقد اللجنة الانتخابية بمركز شباب منية المباشرين، موجها بتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين من أدوات ومستلزمات، واختتم المحافظ جولته بتفقد مركز شباب الشهيد هاني لطفي حرك بشبرا اليمن.

محافظ الغربية في سمنود للتأكد من جاهزية القطاعات الخدمية لإدارة الأزمات والكوارث

كما  شدد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية على تهيئة الأجواء المناسبة أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر وتحويل هذا الحدث إلى عرس ديمقراطي حقيقي من خلال إنهاء كافة أعمال النظافة العامة داخل وخارج اللجان مع رفع كفاءة دورات المياه العمومية والمرافق العامة من كهرباء ومياه شرب وصرف صحي، بالإضافة إلى أن تكون جميع اللجان بالدور الأرضي لتسهيل عملية دخول المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والسيدات، فضلا على توفير كافة وسائل الراحة من المظلات والمقاعد ووسائل التهوية المناسبة، وأيضا كراسي متحركة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن.

وحث الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، المواطنين على المشاركة في الانتخابات وممارسة حقهم الدستوري، مؤكدا أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني على الجميع وعلى المواطن أن يدرك أن مشاركته لها دور إيجابي في مسيرة الوطن الديمقراطية.

IMG-20231128-WA0033
IMG-20231128-WA0033
IMG-20231128-WA0031
IMG-20231128-WA0031
IMG-20231128-WA0030
IMG-20231128-WA0030
IMG-20231128-WA0032
IMG-20231128-WA0032
IMG-20231128-WA0027
IMG-20231128-WA0027
IMG-20231128-WA0028
IMG-20231128-WA0028
الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي الدعم اللوجيستي العملية الانتخابية المرافق العامة اللجان الانتخابية اللجنة الإنتخابية حافظ الغربية جولة تفقدية جولاته الميدانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول عطلة رسمية مدفوعة الأجر للموظفين في مصر.. موعدها وتفاصيل عنها

بـ 72 مليون جنيه| حقيقة وتفاصيل عرض بيراميدز لـ سيد عبد الحفيظ.. وما منصبه؟

مفاجأة من الزمالك بشأن عمر كمال عبد الواحد

فيديو المطبخ | قرار عاجل من النيابة بضبط وإحضار كروان مشاكل

400 جنيه|سعر الذهب يتحرك مجددا.. وعيار 21 يسجل هذا الثمن رسميًا الآن

انفصال يوسف الشريف وإنجى علاء بعد زواج 14 عاما

ظهرت شبه عارية.. تفاصيل القبض على إعلامية بسبب فيديوهات تدعو للرذيلة.. فيديو

نتعامل مع ظروف استثنائية.. تصريحات عاجلة لرئيس الوزراء عن أزمة قطع الكهرباء

موضوعات متعلقة

بـ علوم وتجارة طنطا.. تنظيم ندوتين للتوعية بأهمية مشاركة الطلاب بالانتخابات الرئاسية

ترشيحاتنا

خراب بيوت| طلاق 5 نجمات خلال شهر واحد.. وهذه تفاصيل انفصال يوسف الشريف عن إنجي علاء

خطر جديد يهدد بايدن.. نجل الرئيس الأمريكي يمثل أمام الكونجرس

رئيس الأركان الإسرائيلي: الجيش وأجهزة الاستخبارات فشلا في 7 أكتوبر

فضيحة في «الكومباوند» تنتهي بجريمة قتل مشرف الأمن

تصريحاته غير مقبولة.. مدرب منتخب مصر السابق يوجه نصيحة لـ محمد عبدالمنعم

بشرى سارة للمصريين| وزير التموين يعلن موعد إنتهاء أزمة السكر.. وهذه أسبابها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان باربي.. مارجوت روبي تخطف الأنظار في حفل توزيع جوائز جوثام

بشرى سارة للمصريين| وزير التموين يعلن موعد إنتهاء أزمة السكر.. وهذه أسبابها

طريقة عمل البليلة بمذاق مختلف ولذيذ

عمرها مفاجأة.. متخصص يعثر على صخرة أحفورية في جزيرة وايت

فيديو

استشهاد فنانة فلسطينية وفضيحة في إسرائيل | ماذا يحدث ؟!

مفاجأة بالمعاشات الشهر القادم | اعرف التفاصيل

تحرك جديد في أسعار الذهب.. ومفاجأة بعيار 21

حكاية أول ماكينة لبيع السبائك الذهبية .. اعرف أماكنها وطرق استخدامها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ليتهم تعلموا الدرس!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الراعي الرسمي للإنسانية في المنطقة

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: بدلة "بيبي" وبيجامة "جو"

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

الدكتور صابر حارص يكتب: الدرس الأكبر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: على مشارف الصين

د. أيمن يوسف

أيمن يوسف يكتب.. الصرع الانعكاسي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رسائل الرئيس للعالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ