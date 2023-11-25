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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنظيم ندوتين بـ طب طنطا للتوعية بأهمية مشاركة الطلاب بالانتخابات الرئاسية

جانب من الندوة
جانب من الندوة


نظمت جامعة طنطا اليوم ندوتين تثقيفيتين بكليتي الطب وطب الأسنان بعنوان "المشاركة حياة - خليك إيجابي – انزل شارك – صوتك أمانة"، تحت رعاية الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، وبحضور الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعة والدكتور ممدوح المصري عميد كلية الآداب ومستشار الاتصال السياسي بالجامعة، والدكتور فاتن أبو طالب القائم بعمل عميد كلية طب الأسنان جامعة طنطا. 
تناولت الندوتان أهمية مشاركة طلاب الجامعة في الاستحقاق الدستوري القادم المتعلق بالانتخابات الرئاسية،  والتوعية  بأهمية  مشاركتهم الإيجابية في إبداء آرائهم، وتأثير ذلك على البعد الاقتصادي والسياسي والاجتماعي للدولة المصرية، وتعزيز قيم الولاء والانتماء لوطنهم، وأن يقوم طلاب الجامعة بدورهم في تحمل المسئولية سفراءا للتنوير والتوعية المجتمعية مع اسرهم في التعريف بأهمية المشاركة وممارسة الحقوق الدستورية في انتخابات الرئاسة المقبلة.
حاضر بالندوتين، الدكتور حمدي شعبان عميد كلية التربية النوعية السابق، والدكتور عبد المنعم شهاب عضو مجلس النواب، والدكتور مصطفى أبو عمرو القائم بعمل عميد كلية الحقوق، والدكتور رمضان معن الأستاذ بكلية التجارة والمدير التنفيذي للمركز الرئيسي للتحول الرقمي والشمول المالي. 
شهدت الندوتان حضورًا كثيفًا من وكلاء الكليات ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس والطلاب، والعاملين وهيئة التمريض بالكليتين.

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